Pencerelerde ‘oyuncak ayı’ dönemi: Amaç salgın süresince çocuklara moral vermek

Geçen aralık ayından beri 41 bini aşkın can alan Covid-19 salgını süresince çocukların olumsuz etkilenmesini engellemek amacıyla dünyanın dört bir yanında bir hareket başladı: Evlerin camlarına oyuncak ayılar konuluyor.

Britanya’nın başkenti Londra… Bazıları oyuncak ayıların dışında oyuncaklar da koyuyor. Fotoğraf: Jilly Bean

Amaç, izole yaşamın egemen olduğu şu günlerde camdan bakan, anne-babalarıyla markete giden veya evin yakınlarında kısa bir yürüyüş yapan çocukların dikkatini sevimli ayılara çekmek. Sürekli hastalıktan, ölümden, bulaşma riskinden konuşulan, geçmişte yaptıkları birçok şeyi yapamaz hale geldikleri bir ortamda onların psikolojilerinin olumsuz etkilenmemesi için bir adım atmak, yüzlerini güldürebilmek.

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Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yaşayan Sari Myllykoski’nin penceresi.

‘Oyuncak ayı avı’ adı altında başlatılan ‘cama oyuncak ayı koyma hareketi’nin çıkış noktası Yeni Zelanda. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilen 23 Mart’ta başladı.

Esin kaynağı Britanyalı yazar Michael Rosen’in, ayı bulmak için keşif gezisine çıkan bir ailenin başına gelenleri anlatan, ‘We’re Going on a Bear Hunt’ adlı kitabı. Çocukların yürürken camlardaki ayıları keşfetmeleri hedefleniyor.

Fotoğraf: www.stuff.co.nz

‘Hareket’ kısa sürede ABD’den Endonezya’ya, Britanya’dan Finlandiya’ya tüm dünyada yankı buldu. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, başkent Wellington’daki evinin camına oyuncak ayılar koyarak harekekete destek verdi (üstte).

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Fotoğraf:Jiavra Cohen

Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde yaşayan üniversite öğrencisi Jiavra Cohen ise annesiyle bazen camın bazen de kapının önüne ‘farklı aktiviteler yapan’ oyuncak ayılar koyuyor. “Bazen balık tutuyorlar bazen de piknik yapıyorlar” diyen Cohen, bu işle uğraşmanın sadece etraftaki çocuklara değil kendilerine de iyi geldiğini söylüyor.

Endonezya’da camdan bakan bir oyuncak ayı… Fotoğraf: Jonathan Austin

Melbourne kentinde yaşayan Avustralyalı Tanya Ha, böyle bir şeyin başladığını duyar duymaz penceresinin önüne her gün farklı oyuncak ayılar koymaya başladığını söylüyor. Sadece çocukların değil yetişkinlerin de içini ısıtmak istediğinin altını çiziyor.

ABD’nin Seattle kenti. Fotoğraf: Twitter

ABD’nin Kansas City kentinde yaşayan bilim insanı Caroline S. Chaboo ise Twitter’da, “Biz de uluslararası oyuncak ayı avına dahil olduk” yazarak penceresinin fotoğrafını paylaştı.