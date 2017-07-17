Özgecan’ın katilini öldürmüştü: Gültekin Alan’a ağır müebbet ve 29 yıl

Özgecan Aslan’ın katili Ahmet Suphi Altındöken’in öldürülüp babası Necmettin Altındöken’in de yaralanmasıyla ilgili dava sonuçlandı.

Katil Gültekin Alan ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl dokuz ay 10 gün hapis cezasına çarptırılırken, davada yargılanan diğer altı sanık beraat etti.

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20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ı katleden 26 yaşındaki Ahmet Suphi Altındöken ve babası Necmettin Altındöken, cezaevinde silahlı saldırıya uğramıştı. Ahmet Suphi Altındöken, kaldırıldığı hastanede ölmüş, suç ortağı babası ağır yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında Gültekin Alan, ona yardım ettiği iddiasıyla infaz koruma memuru Hacı Ahmet Özdoğan, silahı cezaevine soktuğu iddia edilen hükümlü Hüsamettin Bağlar ve eşi Gamze Bağlar, diğer tutuklular Ahmet Tekin Baykal ve Ferat Yüksel ile Serkan Akkoca hakkında Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

‘Özgecan Aslan’ın öldürülmesi rüyalarıma giriyordu’

Sanık Gültekin Alan son savunmasında şunları söyledi: “Suç aleti silahı bir yıl önce tuvalette buldum ve bacak arasında sakladım. Silahın nasıl cezaevine sokulduğunu bilmiyorum. Olay günü halı sahaya çıkacağımız belli değildi. İnfaz koruma memuru daha sonra halı sahaya çıkacağımızı söyledi. Bu sırada infaz koruma memurlarının, Özgecan Aslan’ı öldüren ile babasının F Tipi Cezaevine getirildiğini ve hangi koğuşta kaldıklarını konuşurlarken duydum.”

O günlerde kafasının dağınık olduğunu, Özgecan Aslan’ın öldürülmesinin rüyalarına girdiğini ve kendisinin de iki kızı olduğunu aktaran Alan, “Görevli halı saha kapısını açtı. O sırada sinema perdesi gibi Özgecan Aslan ve kızlarımı gördüm. Halı sahaya girmedim, kendi kendime ‘Hadi ne bekliyorsun?’ diyerek saniyeler içinde karar verdim. Merdiven boşluğuna doğru ateş edip ölüm korkusu vermek istedim” dedi.

‘İsteseydim kafasına sıkardım’

Cezaevinde en büyük cezanın ‘birine ölüm korkusu vermek olduğunu’ belirten Alan şöyle devam etti: “Kaldıkları kapının mangalını açtım. Orta yaşlı biri mangala doğru geldi. Ahmet Suphi’nin babası olduğunu bilmiyordum. ‘Suphi’yi çağır, evrakı var’ dedim. ‘Suphi’ diye seslendi. Yukarı merdivenlerden inerek mazgalın önüne geldi. Diğer kişinin babası olduğunu bilseydim o anda ikisinin de kafasına sıkabilirdim. Ahmet Suphi ile karşı karşıya geldik. Namlunun ucu ona doğruydu. İsteseydim kafasına sıkardım. Ona ‘Özgecan Aslan’ın selamı var, geri çekil’ dedim. Geri geri kaçarken merdiven boşluğuna doğru gitti. İki defa tetiğe bastım. Kurşunlardan biri sol göğsüne isabet etti.”

Öldürme amacı olsaydı silahındaki diğer kurşunları da sıkacağını savunan Alan, hedef gözetmeden ateş ettiğini, her yerde kamera olduğunu, cinayeti tasarlayarak işlemediğini ve her şeyin bir dakika içinde olup bittiğini söyledi.

Alan, diğer sanıkların da olayla ilgisi olmadığını savundu.

Cezalarda indirim olmadı

Mahkeme, Alan’ı ‘tasarlayarak adam öldürme’den ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Ayrıca, ‘tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten’ 18 yıl, ‘hakaretten’ bir yıl dört ay, ‘yasak eşyaları cezaevine sokmak, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet’ suçlarından dört yıl, ‘infaz koruma memurlarını hürriyetlerinden alıkoymadan’ da dört yıl beş ay 10 gün olmak üzere toplam 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası daha verildi.

Cezalarda indirim yapılmazken, diğer sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti.