ORC: Erdoğan’a güvenenlerin oranı yüzde 53.9, ‘AKP’ye oy veririm’ diyenler yüzde 32.7

ORC araştırma şirketinin anket sonuçlarına göre katılımcıların yarısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a güvendiklerini belirtirken, yüzde 32.7’lik kesim bu pazar genel seçim olsa oyunu AKP’ye vereceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

ORC’nin ‘Kasım 2019 Gündem Araştırması’, 6-9 eylülde 38 ilde toplam 3 bin 620 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle hazırlandı.

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AKP yüzde 32.7, CHP yüzde 25.9

Ankette, “Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna AKP diyenlerin oranı yüzde 32.7, CHP yüzde 25.9, MHP yüzde 15.4, HDP yüzde 8.5, İYİ Parti yüzde 3.5 iken Saadet Partisi diyenlerin oranı ise yüzde 1.3 olarak belirlendi.

Fotoğraf: Reuters

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güveniyor musunuz” sorusuna ise “Güveniyorum” diyenlerin oranı yüzde 53.9, “Güvenmiyorum” diyenlerin oranı yüzde 37.6, soruya yanıt vermeyenlerin oranı ise yüzde 8.5.

Anket kapsamında, “Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik gibi sorunların biri yada birkaçından etkileniyor musunuz” sorusuna katılanların yüzde 45.2’si ‘evet’, yüzde 35.1’i ‘hayır’, yüzde 19.7’si ise ‘kısmen’ yanıtını verdi.

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Yüzde 68’i yargıya güvenmiyor

Katılımcılara, “Yargıya güveniyor musunuz” sorusu yöneltildiğinde yüzde 68’i “Güvenmiyorum”, yüzde 11.7’si “Güveniyorum’, yüzde 20.3’ü de “Kısmen” cevabını verdi.

Fotoğraf: DHA

“Terör örgütlerini etkisiz hale getirmek ve sınırlarımızın

güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

harekat ve operasyonları destekliyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 82.4’ü “Destekliyorum”, yüzde 12.8’i “Desteklemiyorum” yanıtını verirken, yüzde 4.8’lik kesim ise soruya yanıt vermedi.

“Gelecekten ümitli misiniz” sorusunu “Evet” diye yanıtlayanların oranı yüzde 56.3 iken “Hayır” diyenlerin oranı 34.2 oldu. Katılımcıların yüzde 9.5’u soruyu yanıtsız bıraktı.

2018 seçimlerine göre AKP’nin oyu yüzde 10 azaldı, MHP’nin yüzde 4,4 arttı

24 Haziran 2018 seçimlerinde ‘cumhur ittifakı’nda yer alan AKP’nin oy oranı yüzde 42.6 iken, MHP’nin oranı ise 11.1’di. ‘Millet ittifakı’ndaki CHP’nin oy oranı yüzde 22.6, İYİ Parti’nin yüzde 10, HDP’nin ise yüzde 11.7’ydi.

Buna göre, anket sonuçları göz önüne alındığında, AKP’nin oy oranında yüzde 9.9’luk, İYİ Parti’nin yüzde 6.5’lik, HDP’nin oy oranında ise yüzde 3,2 bir gerileme kaydedildi. Öte yandan, CHP’nin oy oranında yüzde 3.3, MHP’nin yüzde 4,4’lük bir artış var.