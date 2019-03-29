Optimar’ın İstanbul araştırması: Fark 1 puandan az

Optimar araştırma şirketinin yaptığı anket, 31 Mart’ta İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinde AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın yüzde 49.7, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu yüzde 48.8 oranında oy alacağını gösterdi.
Belediye meclisi seçiminde ise AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’ yüzde 51.5 seviyesine çıkıyor.
Optimar, söz konusu araştırmayı 19 Mart-22 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Bu kapsamda 6022 kişiyle yüz yüze görüşme yapıldı.
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