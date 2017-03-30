New York Times, Erdoğan’ı ‘övdü’: Düşman yaratıp korku yaymayı iyi biliyor

ABD’nin köklü gazetelerinden New York Times, Türkiye ile Avrupa arasındaki gerginliğin, referandumdan oy devşirme amacı taşıdığını ve bu hamlenin ‘tehlikeli bir geri adım’ olduğunu yazdı.

Gazetede dün yayınlanan başyazıda, otoriter liderlerin halkın desteğini kendine çekmek amacıyla gerçek ya da kurgulanmış düşmanlarla korku yarattığı belirtilerek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu işte iyi” ifadeleri kullanıldı.

‘Bu taktiğin tehlikeli sonuçları olacak’

New York Times, Erdoğan’ın ‘iyi olduğu işler’ arasında HDP’li vekillerin ve 150’yi aşkın tutuklanmasını da sayarken, “Şimdi de Avrupa’yla miting kavgası vermeyi seçti” dedi: “Bu taktik Erdoğan’a biraz oy kazandırabilir ama bunun Türkiye’nin geleceği için tehlikeli sonuçları olacak, tıpkı Erdoğan’ın istediği güç gibi.”

Başta Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa’daki bazı ülkeler, Türk bakanların söz konusu ülkelerde referandum kampanyası yürütmesine izin vermemişti. Bunun üzerine Türkiye ile Avrupa arasında tırmanın gerilim, Erdoğan’nın ‘Nazi’ benzetmesiyle zirve yapmıştı.

‘Nazi yaftası seçmenleri ikna etmeye yönelik’

Avrupa’yla ‘referandum gerginliği’nin Türkiye’nin Batılılaşma yolundan kaçınılmaz bir geri çekilmenin işareti olduğunu yazan gazete, Erdoğan’ın da bunun farkında olduğu belirtirken, “Almanları ya da Hollandalıları Nazi diye yaftalamak ise Türk seçmenleri hasımların hakkından gelen sert patrona ihtiyaç duymaya ikna eden başka bir dış tehdit yaratıyor” ifadelerini kullandı.

‘Geriye doğru tehlikeli bir adım’

Erdoğan’ın 2003’te iktidara ilk geldiğinde Avrupalı bir çizgide ilerlediği, ancak şimdi Avrupa’nın düşmanı olduğu belirtilen yazı şu sözlerle sona erdirildi: “Referandum yaklaştıkça Türkler geriye doğru bu kadar tehlikeli bir adım atmayı gerçekten isteyip istemediklerine karar verecek.”