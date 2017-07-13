Nevada’da ‘dertler derya’: Serbest bırakılan kenevirin ‘kıtlığı’ için önlem alınacak

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ABD’nin kısa bir süre önce keneviri yasallaştıran eyaletlerinden Nevada’daki ‘kenevir kıtlığıyla’ başa çıkmak için acil önlemler alınması kararlaştırıldı.

Kasım 2016’da onaylanan yasa, 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girmiş, Nevada ülkede keneviri yasallaştıran beşinci eyalet olmuştu.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, çok sayıda kenevir satan mağaza olmakla birlikte, şehirde yeterli dağıtımcı mevcut değil.

Yasada, içki toptancılarının da kenevir dağıtmasına izin verilmişti ancak eyaletin vergi kurumları, çoğu içki dağıtıcısının izin için gereken koşulları karşılayamadığını belirtti.

Vergi kurumunun ilan ettiği ‘acil durum’, yetkililerin kıtlıkla başa çıkabilmek için acil önlemler alabilmesine izin veriyor.

Vergi yetkilisi Stephanie Klapstein satışların tahminlerin ötesine geçmesiyle birlikte, eyaletteki 47 dükkanın çoğunda keneviri tükendiğini söyledi.

Keyif amaçlı kenevir kullanımının serbest bırakıldığı ilk dört günde 3 milyon dolarlık satış yapıldığı ve bir milyon dolar vergi geliri elde edildiği vurgulandı.

Esrarın tıbbi amaçlarla kullanımı ise ABD’de 25 eyalette serbest. Nevada’da ise 2001’de serbest bırakılmıştı.