‘MİT krizi’nde iddianame hazır: Gülen dahil 34 sanığa ceza istemi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın 7 Şubat 2012’de ifadeye çağrılmasıyla ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Fethullah Gülen dahil 34 sanık yer alıyor. Sanıklara ‘silahlı terör örgütü kurarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ ve ‘siyasal ve askeri casusluk amacıyla gizli bilgileri ele geçirme ve kullanmak’ suçlarından ceza istendi.

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İddianamede, Fidan’ın ifadeye çağrılmasının, ‘FETÖ’nün hükümeti yıkmaya yönelik ilk teşebbüsü olduğu belirtildi.

İddianamede şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’nin çözüm sürecinde yürüttüğü politikalardan dolayı MİT’i, PKK/KCK ile ilişki içindeymiş gibi hedef gösterdiler. MİT görevlileri ifadeye çağrıldı, evlerinde arama yapıldı, haklarında yakalama çıkarıldı. Bu işlemler o tarihte başbakan olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ameliyat olacağı güne denk getirilerek, bu şekilde kurgulandı. FETÖ/PDY’nin hükümete karşı açıktan giriştiği ilk operasyondur.”