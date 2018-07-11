Mezuniyet töreninde pankart açtılar diye: Dört ODTÜ’lü tutuklandı

Mezuniyet töreninde pankart açtıkları için gözaltına alınan beş ODTÜ’lüden dördü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mezuniyet töreninde öğrencilerin açtığı pankartlar nedeniyle hedefe konan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde gözaltında olan dört ODTÜ öğrencisi ve bir matbaa çalışanı, dün akşam saatlerinde tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

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Mahkemeye çıkarılan dört ODTÜ’lü tutuklanırken, gözaltına alınan baskıevi çalışanı ise serbest bırakıldı.

Mezuniyet töreninde bir grup öğrenci gökkuşağı bayrağı açmak isteyince özel güvenlik görevlilerinin saldırısına uğramış, güvenlikçiler ile öğrenciler arasında arbede çıkmıştı.

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Aynı törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli bir pankart açıldığı iddiasıyla dört öğrenci ve bir matbaa çalışanı gözaltına alınmıştı.

Törende, Rektör Verşan Kök’ü protesto ettiği için evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi (ÖTK) Başkanı Özgür Mehmet Gür serbest bırakılmıştı.