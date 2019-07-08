‘Merkez’in yeni başkanı tezinde intihal yapmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın haftasonunda mevcut başkan Murat Çetinkaya’yı görevden alarak Merkez Bankası (MB) başkanlığı görevine atadığı Murat Uysal’ın 2001 yılında Marmara Üniversitesi’nde yazdığı tezde üç farklı çalışmadan intihal yaptığı ortaya çıktı.

Erdoğan’ın düşük faiz konusundaki görüşlerine Çetinkaya’dan daha yakın olduğunu belirttilen Uysal’ın başkanlığa getirilişi MB’nin bağımsızlığına ve güvenilirliğine ağır darbe olarak yorumlanmıştı.

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Yüksek lisans çalışmasını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’ne bağlı bankacılık anabilim dalında tamamlayan Uysal’ın 2001 tarihli tezi Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın tez merkezinde kayıtlı bulunuyor. Söz konusu teze ‘gelişmiş arama’ sekmesinde ‘yazar adı’ bölümüne ‘Murat Uysal’ yazılarak ulaşılabiliyor.

Fotoğraf: YÖK tez merkezi

Uysal’ın tez danışmanının, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘Elektrik Enerjisi Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Finansmanı’ başlıklı doktora tezindeki danışmanı Prof. Dr. Erişah Arıcan olduğu görülüyor.

Uysal’ın ‘Enflasyon hedeflemesi: Dünya’da ve Türkiye’deki uygulamaları’ başlıklı tezinin ‘İngilizce özet’ kısmı incelendiğinde, Frederic S. Mishkin’in Mart 2000’de yayınladığı ‘Inflation Targeting in Emerging Market Economies’ (Gelişmekte olan ülkelerde enflasyon hedeflemesi) makalesinden, MB’den Ferya Kadıoğlu, Nilüfer Özdemir ve Gökhan Yılmaz’ın 2000’de yazdığı ‘Gelişen ekonomilerde enflasyon hedeflemesi’ raporundan ve Melike Altınkemer’in Mart 2001’de yayınlanan ‘How Did They Manage the Floating Crisis: Example From Korea, Mexico and Brazil’ (Dalgalı krizi nasıl idare ettiler: Kore, Meksika ve Brezilya’dan örnekler) makalesinden intihal yapıldığı görülüyor.

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İngilizce özet kısmı tezin 123’üncü sayfasından başlıyor.

Özetin giriş kısmı bire bir Mishkin’in makalesinden alınmış.

Fotoğraflar: Twitter @canokar

Uysal’ın tezinde ‘enflasyon hedeflemesinin kavramsal çatısı’ olarak adlandırdığı bölümde de Mishkin’in çalışmasından bire bir alıntı yapıldığı görülüyor.

Miskin’in çalışmaları tezin ‘kaynakça’ bölümünde yer alsa da bahsedilen kısımlarda Miskin’le ilgili dip not bulunmuyor.

İngilizce özetin ‘enflasyon hedeflemesinin önşartları ve belirleyici koşulları’ başlıklı bölümüyse MB’den Ferya Kadıoğlu, Nilüfer Özdemir ve Gökhan Yılmaz’ın çalışmasından alınmış.

Uysal’ın bu makaleden birkaç sayfayı daha bire bir aldığı görülüyor.

Üç ismin çalışması Uysal’ın tezinde kaynakçaya da eklenmiş.

Uysal, Melike Altınkemer’in Mart 2001’de yayınlanan makalesinden de bire bir alıntı yaparken, bu çalışmaya Uysal’ın tezinde kaynakça da dahi yer verilmemiş.