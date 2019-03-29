Mediar anketi: Beş büyük şehirden dördü ‘millet ittifakı’nın

Mediar Araştırma’nın anketine göre beş büyük şehirden dördünde ‘millet ittifakı’nın adayı kazanıyor. ‘Cumhur ittifakı’nın önde olduğu tek büyük şehir İstanbul.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da 8-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, İstanbul’da ‘cumhur ittifakı’nın adayı Binali Yıldırım oyların yüzde 46.12’sini alırken, ‘millet ittifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 43.36’sını alacak. Kararsız oyların oranı ise yüzde 9.42.

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En kararsız seçmen Ankara’da

Ankara’da ‘cumhur ittifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki’nin oyu yüzde 42.86 olarak öngörülen ankette ‘millet ittifakı’nın adayı Mansur Yavaş’ın oyu ise yüzde 45.06 çıktı. Ankara’da kararsız oyların oranı yüzde 10.24.

İzmir’in kararsızı çok az

Sonuçlar, İzmir’de ‘millet ittifakı’nın yüzde 56.20 ile ‘cumhur ittifakı’nın açık ara önünde olduğunu gösterdi. ‘Cumhur ittifakı’nın İzmir’deki oranı yüzde 37.96. İzmir’de kararsız oyların oranı ise yüzde 3.91.

Bursa’da CHP önde

Bursa’da da ‘millet ittifakı’nın adayı önde gidiyor. Ankete göre, ‘cumhur ittifakı’nın oyu yüzde 44.72 iken, ‘millet ittifakı’nın Bursa’daki oyu yüzde 45.13. Bursa’da kararsız oylar yüzde 8.82.

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Antalya’da da ‘millet’

Antalya’da da yine ‘millet ittifakı’ az bir farkla önde görünüyor. Araştırmaya göre Antalya seçmeninin yüzde 45.52’si ‘millet ittifakı’na oy vermeyi düşünürken, yüzde 44.92’si ise ‘cumhur ittifakı’na oy vermeyi planlıyor. Antalya’da kararsız oyları oranı yüzde 8.46 olarak gözlemlendi.

Mediar’ın açıklamasında örneklem büyüklüğünün yüzde 2.1 hata payıyla toplam 10 bin 881 olarak hesaplandığı belirtildi.