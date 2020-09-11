MEB: İlk hafta, okul öncesi ve birinci sınıflarda bir gün yüz yüze eğitim verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların açılacağı ilk hafta okul öncesi ve birinci sınıflarda bir gün yüz yüze eğitim verileceğini, ihtiyaç halinde öğrencilerin gruplara bölüneceğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

MEB, 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.

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Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

*Okulların açılacağı ilk hafta olan 21-25 Eylül’deki uyum programı, okul öncesi ve birinci sınıflarda bir gün yüz yüze eğitim şeklinde olacak.

*İlk hafta öğrenciler temassız oyunlar oynayacak, eğlenceli etkinliklerle ders anlatılacak.

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*İhtiyaç halinde her sınıftaki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacak, grupların okula gelecekleri günler farklı olacak.

*Okul öncesinde ilk hafta bir gün 30’ar dakikalık beş, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada iki gün, günde 30’ar dakikalık beş ders saati eğitim yapılacak.

*İlkokul birinci sınıf öğrencileri ilk hafta 30’ar dakikalık beş ders saati uyum eğitimi alacak. Ders saatleri arasında 10’ar dakikalık dinlenme süresi olacak. Uyum haftasından sonra haftada iki gün her biri 30’ar dakikalık beş ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Ders saatleri arasında 10’ar dakikalık dinlenme süresi verilecek.

*Uyum haftasından sonraki haftalarda yüz yüze eğitim verilecek dersler Türkçe, hayat bilgisi ve matematik.

*Söz konusu derslerin yüz yüze işlenemeyen ders saatleriyle ilkokul birinci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle uygulanacak.

*Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

*Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere planlama yapılacak.

*Uzaktan eğitimle ilgili tüm bilgilere uzaktanegitim.meb.gov.tr ve eba.gov.tr adreslerinden ulaşılabilecek.