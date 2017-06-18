Manisa’da askerler isyanda: Dayak yiyoruz, yemekler sabunlu geliyor

Manisa’daki kışlada akşam yemeğinin ardından hastaneye kaldırılan askerler, hem karargahtaki şartlardan hem de yemek şirketinden şikayetçi.

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda önceki gün 69, dün de akşam yemeğinin ardından 731 asker, rahatsızlanmıştı.

Askerlerin bir kısmı hastanelerde tedaviye alınırken, diğerleri ise kışladaki revire sevk edildi.

Asker isyanda

Hastaneye sevk edilen askerlerden birçoğu, kışladaki şartlara isyan etti.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, olayı öğrendikten sonra gittiği hastanede askerlerle konuşarak Twitter hesabından video yayınladı.

Askerler videoda komutanları tarafından dövüldüklerini ve kendilerine kötü davranıldığını söyledi, yemeklerden şikayet etti.

Askerlerin anlattıkları özetle şöyle:

* (Komutanı kastederek) Milli boksör varmış artist, gelsin karşımıza konuşsun.

* (Komutanı kastederek) Tehdit ediyor beni, buraya gelip açıklama yaptığım için. Herkes ‘Yarbay aynı yemeği yiyormuş’ diyor. Yarbay niye burada yok?

Komutan tehdit etmiş

* Memleketimizi bırakıp geldik buraya, analarımız ağlıyor burada. Şimdi oraya gideceğiz, biz orada dayak yiyeceğiz… Odaya geçip dayak yiyeceğiz. Ceza yiyen biz oluyoruz, dayak yiyen biz oluyoruz. (Omuzu göstererek) Burada iki rütbemiz yok diye…

* Ondan sonra ne oldu? Eğitimde oldu… Şehit oldu…

* Büyüklerimiz bizi görüyor mu, can çekiştiğimizi görüyor musunuz? (Komutanı kast ederek) ‘Ben milli boksörüm sevi döverim burada’ dedi.

Kantini kapatmışlar

* Yemek şirketine ayar çekmeleri lazım. Biz burada ölüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeniymiş bu yemek şirketi.

* Terörist miyiz, vatan haini miyiz biz? Komutan geliyor, plastik tablet geliyor, hazır yoğurt geliyor.

* Tabletler kirli geliyor, sabunlu geliyor. Elimiz kayıyor tabletlerden, hep sabunlu geliyor. Biz böyle yemek yiyemiyoruz. Çekiyoruz, dayak yiyoruz.

* Eğitim yapıyoruz, sonra önümüze bir parça ekmek atıyorlar.

* Kantinden yemek yiyeceğiz, kantini kapatıyorlar. Karargahtan değil, yemek şirketinden şikayetçiyiz.

* Hepsi orada artistlik yapıyor karargahta. Biz acemiyiz, acemi. Hepsi bizi dövüyor burada.