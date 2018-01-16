Maaşını alamayan işçi İŞKUR önünde soyundu: Bu devleti protesto ediyorum

İzmir’de isyan eden bir işçi, üzerindeki kıyafetleri çıkarıp İŞKUR binasının önüne fırlatarak, “İşçiyim ben, aç işçi! Benim hakkımı savunmuyorlar, patronun avukatlığını yapıyorlar” dedi.

Sendika.org’un haberine göre Battal Sağır isimli işçi “İşçinin hakkını savunmayanlar, çıkın dışarı görün işçinin halini” diyerek bina önünde oturmaya başladı.

Reklam

Sağır, polis ekiplerinin gelerek “Burada böyle ne yapıyorsun” demesi üzerine, “Ben bu devleti protesto ediyorum. İstiyorsanız zor kullanın, benim kimseye zararım yok. Hakkımı bu şekilde arıyorum” diyerek tepki gösterdi.

İşçi, “Hakkını bu şekilde arayamazsın” diye konuşan polise, “Nasıl arayacağım, istiyorsanız zorla alın beni, ben işçiyim hakkımı alamadım, protesto ediyorum” cevabını vererek oturmaya devam etti.

Polis kayıt yapan vatandaşlara müdahale ederken, vatandaşlar ise alkışlarla eylem yapan yurttaşa destek verdi.

Habere göre çalıştığı iş yerinde aylardır maaşını alamamasından dolayı İŞKUR’a üç ay önce şikayet dilekçesi veren Sağır, şimdiyse İŞKUR’un kendisine dilekçesinin kaybolduğunu söylediğini belirtti.

Meclis önünde kendini yakmıştı

Geçtiğimiz günlerde de başka bir işçi, Sıtkı Aydoğmuş, “Geçinemiyorum” diyerek Meclis önünde kendini yakmıştı. İnşaat işçisi Aydoğmuş, alacakları için açtığı davanın yıllardır sürdüğünü, bunu duyurmak için Meclis’in önüne geldiğini söylemişti.