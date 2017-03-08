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Hollandalı aşırı sağcı liderden Türk bakanlara: Uzak durun

İslam karşıtı söylemlerinin yanısıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da yönelik kullandığı ifadelerle gündeme gelen Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Türkiye karşıtı gösteri düzenledi.

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