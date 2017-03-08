Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yürütülen operasyon sırasında PKK’lılarla çıkan çatışmada bir uzman çavuş hayatını kaybetti.
DHA’nın geçtiği habere göre çatışmada dört PKK’lının öldüğü de açıklandı.
Yaramazlara biraz batar!
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yürütülen operasyon sırasında PKK’lılarla çıkan çatışmada bir uzman çavuş hayatını kaybetti.
DHA’nın geçtiği habere göre çatışmada dört PKK’lının öldüğü de açıklandı.
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yürütülen operasyon sırasında PKK’lılarla çıkan çatışmada bir uzman çavuş hayatını kaybetti.
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
Almanya hükümeti, ilişkilerin her geçen gün gerginleştiği Türkiye’nin ülke içindeki casusluk faaliyetlerini artırdığını açıkladı.
Yunanistan’ın Türklere yönelik uyguladığı ve Avrupa Komisyonu’nun kaldırmayı planladığı ‘kapıda vize’ sisteminin bir yıl daha uzatıldığı açıklandı.
İslam karşıtı söylemlerinin yanısıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da yönelik kullandığı ifadelerle gündeme gelen Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Türkiye karşıtı gösteri düzenledi.