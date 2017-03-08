Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yürütülen operasyon sırasında PKK’lılarla çıkan çatışmada bir uzman çavuş hayatını kaybetti.

DHA’nın geçtiği habere göre çatışmada dört PKK’lının öldüğü de açıklandı.

Ayrıntılar gelecek…