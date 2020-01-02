Libya tezkeresi Meclis’ten geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), iç karışıklığın sürdüğü Libya’da bulunabilmesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yetki verilmesini içeren tezkere Meclis’te kabul edildi.
Tatilde olmasına rağmen AKP’nin çağrısıyla bugün tezkereyi görüşmek için toplanan Meclis’te partilerin temsilcileri asker gönderme konusunda gün boyu fikirlerini belirtti.
AKP, MHP, Saadet Partisi asker gönderilmesini onaylarken, CHP, İYİ Parti ve HDP tezkereye karşı çıktı. Genel Kurul’da 504 milletvekilinin katıldığı oylama sonucunda 184 ‘Ret’ oyuna karşılık 325 ‘Kabul’ oyu kullanıldı.
Tezkere ne içeriyor?
Libya tezkeresinin metninde, Libya’daki gelişmeler ve Türkiye-Libya arasındaki anlaşmalardan bahsediliyor.
Metinde, Libya’daki çatışmaların iç savaşa dönmesi halinde bunun Türkiye’nin çıkarlarını etkileyeceği belirtilerek Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Türkiye’den askeri destek talebinde bulunduğu dile getiriliyor.
Tezkerede ‘TSK’nın Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilebileceği’ dile getirildi.
Libya’da Birleşmiş Milletler’in de tanıdığı hükümetin, Doğu Libya Güçleri’nin başkent Trablus’u ele geçirmesini önlemek için resmi olarak Türkiye’den askeri destek sağlamasını istemesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye’nin Libya’ya asker göndereceğini söylemişti.