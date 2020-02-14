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Yaramazlara biraz batar!

Kütahya Seramik yöneticisi: ‘Corona’ nedeniyle talepler Türkiye’ye kaydı

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Çin’deki yeni tip corona virüsü salgınından dolayı taleplerin Avrupa ve Türkiye’ye kaymaya başladığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Güral, önümüzdeki dönem öngörüleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

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Çin’deki virüs salgının ardından ABD ve İspanya’da düzenlenen seramik fuarlarında Türk üreticilere büyük bir yönelim gördüklerini belirten Güral, Çin’den kazanılacak pazar payıyla birlikte Türkiye’nin seramik ihracatında bu yıl yüzde 30 artış öngördüklerini söyledi.

Güral şöyle konuştu: “Birkaç hafta önce Amerika’nın Las Vegas şehrinde, geçtiğimiz hafta ise İspanya’nın Valencia şehrinde gerçekleşen seramik fuarları, Çin’deki corona virüsü salgınından dolayı taleplerin Avrupa ve Türkiye’ye kaymaya başladığını gösterdi. Martta Çin’de yapılacak seramik fuarının salgın nedeniyle iptal edilmesinden sonra, aynı tarihlerde İstanbul’da gerçekleşecek olan seramik fuarına da Avrupa ve Amerika’dan yoğun ziyaretçi bekleniyor.”

Güral, söz konusu talep artışı doğrultusunda NG Kütahya Seramik olarak 350-400 milyon liralık yeni bir fabrika yatırımını gündeme aldıklarını, fizibilite çalışmalarının ardından birkaç hafta içinde yatırımın detaylarını kesinleştirmek istediklerini söyledi.

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Otomobil sektöründeki bazı firmalar da virüs salgını nedeniyle Çin’deki üretimlerini durdurma kararı almıştı.

Çin’in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarından 12 Aralık’ta yayılmaya başladığı düşünülen salgından bugüne kadar 60 binden fazla kişi etkilenirken 1380 kişi de hayatını kaybetti.

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