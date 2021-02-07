Kreşteki şiddet ve küfürleri oyuncak ayı içine yerleştirdiği kayıt cihazı sayesinde ortaya çıkardı

Mersin’de kreşe gönderdiği iki yaşındaki kızına şiddet uygulandığından şüphelenen anne, oyuncak ayısının içine yerleştirdiği ses kayıt cihazıyla kreşte yaşanan şiddeti ve küfür edildiğini ortaya çıkardı.

Fotoğraf: DHA

Kızı İ.D.’yi merkez Yenişehir ilçesine bağlı 50’nci Yıl Mahallesi’nde bulunan kreşe gönderen anne Ş.D., son aylarda davranışlarında değişiklik fark etti.

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Kreşe giden anne Ş.D., görüntüleri incelemek istedi ancak olumlu yanıt alamadı. Bunun üzerine 21 Ocak’ta kızının oyuncağına ses kayıt cihazı yerleştirerek kreşe gönderdi. Bir gün sonra kayıt cihazını dinleyen Ş.D., duyduklarına inanamadı. Diğer velilere de ses kayıtlarını dinletti.

Suç duyurusunda bulundular

Veliler çocuklarına kreşte şiddet uygulandığı gerekçesiyle 29 Ocak’ta suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından kreşin faaliyetlerine son verildi.

Ş.D. şunları söyledi: “Kızımı 1.5 boyunca bu kreşe gönderdim. Geçmişte yüzünde, kolunda kızarlık ve çizikler oluyordu. Sorduğumuzda ise oyun oynarken meydana geldiğini söylüyorlardı. Son zamanlarda agresifleşmeye ve saldırgan olmaya başladı. Tavırları değişti. Oyuncaklarını duvara fırlatıyor, sürekli, ‘Sus konuşma’ diyor. Ben de bunun üzerine kreşe giderek kızımdaki değişikliği sordum. Bana kreşte herhangi bir şey yaşanmadığını söylediler. Görüntüleri izlemek istedim ancak izin vermediler. Bahane ürettiler. Görüntülerin silindiğini söylediler.”

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‘Görüntüleri izletmeyince daha çok şüphelendim’

Görüntüler izletilmeyince daha fazla şüphelendiğini ve oyuncağa kayıt cihazı koyduğunu söyleyen Ş.D., şöyle devam etti: “Bir gün sonra kayıtları dinleyince şok oldum. Kızım sürekli ağlıyordu ve kreşin yöneticisi R.H.K.’nın kızıma küfür ettiğini duydum. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ses kayıtlarının tamamını dinleyemedim. Hemen avukatımıza giderek durumu anlattım. Kayıtları verdim. “

Kreş sahipleri S.M.K.ve R.H.K. ile üç öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunan Ş.D., “Bu kişilerin en ağır cezayı almasını ve bir daha bu tür işleri yapmamalarını istiyorum” dedi.

Mağdur ailelerin avukatı Gamze Ceneviz de şikayet üzerine kreş faaliyetlerine son verildiğini belirterek şunları söyledi: “Müvekkilim bana ulaştığında hemen harekete geçtik. Kayıtların tamamını dinlediğimde duyduklarıma inanamadım. Servis aracındaki ses kayıtlarından iki yaşındaki kız çocuğuna yönelik ağır hakaretler, küfürler, darp verileri elde ettik. Bunun üzerine hem idari hem de adli başvurumuzu yaptık. Kurum sahipleri ve çalışanlar hakkında şikayetçi olduk. Görüntüleri elde edemedik, izlememize engel oldular ama savcılık konuya el attı. Şu an kreşin faaliyetlerine son verilmiş durumda. Biz kamera kayıtlarının izlenmesini ve çocuklarımızın tamamına neler yapıldığını ortaya çıkartılmasını istiyoruz.”

İdari soruşturma başlatıldı

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, söz konusu kreş hakkında idari soruşturma başlattı.