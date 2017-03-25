Konsensus anketi: ‘Hayır’ yüzde 51.2, ‘Evet’ yüzde 48.8

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gülen Cemaati’nin yargıda yapılanmaya ‘CHP’nin girişimiyle’ başladığını öne süren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “Biz Bekir Bozdağ’ın, Hocaefendi’sine nasıl toz konduramadığını, yatıp kalkıp geçmiş olsun mesajları gönderdiğini, sabah akşam nasıl Fethullah Gülen’i övdüğünü biliriz” diye yanıt verdi.