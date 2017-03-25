Konsensus anketi: ‘Hayır’ yüzde 51.2, ‘Evet’ yüzde 48.8

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Konsensus araştırma şirketinin yaptığı referandum anketinin sonucunu paylaştı.
Buna göre 16 Nisan’da gerçekleştirilecek ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda yurttaşların yüzde 51.2’si ‘Hayır,’ yüzde 48.8’i de ‘Evet’ oyu kullanacağını söyledi.
Eğilimlerinin referandum gününe kadar değişip değişmeyeceği sorulan yurttaşların yüzde 89’u oylarında kararlı olduğunu belirtirken, yüzde 8’i tercihlerinin değişebileceğini belirtti.
Elimize ulaşan en son referandum anketi… HAYIR %51,2 pic.twitter.com/aRUMEkL1ZQ
— Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) March 25, 2017