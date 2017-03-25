Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

Konsensus anketi: ‘Hayır’ yüzde 51.2, ‘Evet’ yüzde 48.8

 

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Konsensus araştırma şirketinin yaptığı referandum anketinin sonucunu paylaştı.

Fotoğraf: DHA

Buna göre 16 Nisan’da gerçekleştirilecek ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda yurttaşların yüzde 51.2’si ‘Hayır,’ yüzde 48.8’i de ‘Evet’ oyu kullanacağını söyledi.

Eğilimlerinin referandum gününe kadar değişip değişmeyeceği sorulan yurttaşların yüzde 89’u oylarında kararlı olduğunu belirtirken, yüzde 8’i tercihlerinin değişebileceğini belirtti.

Avrasya Kamu Araştırmaları: ‘Hayır’ yüzde 55.53, ‘Evet’ yüzde 44.47

AKP’ye yakın şirketten uyarı: ‘Evet’ yüzde 45-47 bandında, partide gizli ‘Hayır’cılar var

Başbakana gelen anket: Ege dışındaki beş bölgede ‘Evet’ önde, Marmara başabaş

ANAR Araştırma’dan Uslu: MHP seçmeninin üçte biri ‘Evet’ diyor

CHP anketine göre yüzde 46 ‘Hayır,’ yüzde 42 ‘Evet’ diyecek

Gezici Araştırma’nın sahibi: Kararsızlar oy verirse ‘Hayır’lar artar

Net Araştırma anketi: Yüzde 51.1 ‘Hayır,’ yüzde 48.9 ‘Evet’

Metropoll’ün sahibi Sencar: Katılım yüzde 85’in üzerine çıkarsa ‘Hayır’ şansı fazla

AKAM anketi: Yüzde 56.4 ‘Hayır,’ yüzde 43.6 ‘Evet’

SAMER anketi: Doğuda yüzde 57.4 ‘Hayır’, yüzde 25.1 ‘Evet’

Gezici Araştırma’nın son anketi: Yüzde 51.1

AKP’li Turan ‘Evet’te iddialı: Şu an yüzde 50’den fazla oyumuz var

Erdoğan ‘Bu iş tamam’ demiş: ‘AKP’nin anketine göre yüzde 54 ‘Evet’

Gezici Araştırma’nın son anketi: ‘Başkanlık sistemi’ne ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 41,2

Kulis: AKP’nin yaptırdığı araştırmaya göre kararsızlar fazla, kadınların desteği düşüyor

SON HABERLER

CHP’li Ağbaba’dan Bozdağ’a: Hocaefendisine nasıl toz kondurmadığını biliriz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gülen Cemaati’nin yargıda yapılanmaya ‘CHP’nin girişimiyle’ başladığını öne süren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “Biz Bekir Bozdağ’ın, Hocaefendi’sine nasıl toz konduramadığını, yatıp kalkıp geçmiş olsun mesajları gönderdiğini, sabah akşam nasıl Fethullah Gülen’i övdüğünü biliriz” diye yanıt verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...