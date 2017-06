Komite kararlı: Umarız ‘onur yürüyüşü’ yasağından vazgeçilir

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, valiliğin ‘onur yürüyüşü’nü yasaklama kararına isyan etti.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası bu yıl 19-25 Haziran tarihleri arasında. Haftanın kapanışının ise 25 Haziran’da İstiklal Caddesi’nde saat 17.00’deki ‘onur yürüyüşü’yle yapılması planlanıyordu.

Ancak valilik yürüyüşe izin vermemişti.

Anayasa hatırlatması

Yazılı açıklama yapan komite, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının, en temel insan haklarından ifade özgürlüğünün bir parçası olduğunu ifade etti.

Bu hakkın da gerek anayasal gerek uluslararası sözleşmelerce koruma altına alındığını belirten komite, yasağın AİHM içtihatları, uluslararası sözleşmeler, iç hukuktaki kanunlar ve anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Valiliğe yalanlama

Komite, “Usulüne uygun başvuru yapmadılar” diyen valiliğe de şu yanıtı verdi: “İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ekibi olarak 5 Haziran 2017 tarihinde yazılı başvuru yaparak İstanbul Valiliği’yle görüşme talebinde bulunmuş olduk. Ayrıca verdiğimiz dilekçeyle onur haftası ve yürüyüş tarihleri ve yürüyüşün planlanan konumu da valiliğe bildirilmiştir.”

‘Tehdit meşrulaştırıldı’

Yine valiliğin açıklamasındaki “Toplumun farklı kesimlerinden çok ciddi tepki gösterildiği (…)” ifadesiyle LGBTİ’lerin toplumun bir parçası olduğu gerçeğinin gözardı edildiğini aktaran komite, nefret suçu işleyen grupların ve kişilerin tehditlerinin ‘hassasiyet’ adı altında meşrulaştırıldığını öne sürdü.

‘Umarız vazgeçerler’

Komite şunları kaydetti: “‘Turistlerin güvenliği ve kamu düzeni’ ifadeleriyse yıllardır on binlerce kişiyle kutlanan, yurt dışından katılımcıların da olduğu barışçıl yürüyüşü görmezden gelerek barışçıl yürüyüşümüz hakkında farklı bir algı yaratmaya çalışmaktadır. Umuyoruz ki valilik barışçıl toplanma hakkının yeterli güvenlik önlemleri dahil devlete getirdiği yükümlülüklerin farkına vararak bu kararından vazgeçer ve 25 Haziran Pazar günü 15’inci İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü için bir kez daha saldırı kararı vermek yerine, toplumu birleştirici, sağduyulu ve insan haklarına saygılı bir tutum alarak, barışçıl ve güven içinde açıklama yapmamız için alan sağlar. Altını bir kez daha çizmek istiyoruz ki bizler şehrin bir yerinde değil her yerindeyiz, bir gün değil her gün sesimiz çıksın istiyoruz. Bir kez daha diyoruz ki ‘Alışın, Burdayız, Gitmiyoruz!’“