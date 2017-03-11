Komisyon başkanı AKP’li Petek: Darbe girişiminin siyasi ayağını tespit edemedik

Meclis’te kurulan darbe komisyonunun başkanı AKP’li Reşat Petek, darbe girişiminin ‘siyasi ayağı’nın tespit edilemediğini söyledi.

Petek, Kayseri’de ’28 Şubat’ta direniş, 15 Temmuz’da diriliş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ konulu toplantıya katıldı.

Komisyon başkanı sözlerine şöyle başladı: “28 Şubat darbecileri ile FETÖ darbecileri arasında ne fark var? Birisi açıktan dindarlar üzerine zulüm yapıyor. Diğeri de, milletin parasını himmet diye sömürdü. Fethullah Gülen denen alçak, 28 Şubat’ta ‘Başörtüsüne teferruattır’ demişti. O dönem Müslümanların direnişlerini kıranlardan birisi Fethullah Gülen’dir. O zamanki askeri yönetime yalakalık, köpeklik yaptı.”

Türkiye’de ‘kökü dışarıda olmayan’ bir darbenin olmadığını öne süren Petek, komisyonda 141 kişiyi dinlediklerini söyledi.

Petek şöyle devam etti: “Darbenin siyasi ayağı ile ilgili yapılan incelemelerde iktidardan ve muhalefetten bir isim tespit edilmiş değil. Fethullah Gülen 1967’den bu yana bir proje olarak görevlendirilmiş, kendini çok iyi gizlemiştir. FETÖ’nün siyasi ayağını detaylı incelemek için 1967’den 2016’ya kadar incelemek gerekir.”