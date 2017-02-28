Kılıçdaroğlu’ndan iki yeni referandum önerisi: Milletten korkmayacaksınız, bizim gibi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Suriyelilere vatandaşlık’ ve ‘Rakka operasyonu’ için iki ayrı referandum yapılması gerektiğini söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri sözlerine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Aziz Kocaoğlu’nun aralarında olduğu 129 kişinin ‘ihalelerde yolsuzluk, organize suç örgütü kurma’ suçlamasıyla yargılandığı davada verilen beraat kararını değerlendirerek başladı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Aziz Kocaoğlu’ndan niye rahatsız oluyorlardı? Çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası kredi notu Türkiye Cumhuriyeti devletinin kredi notundan daha iyi. Sağır kulaklar duysun.”

‘Biz mağdura sahip çıkıyoruz, darbecilere değil!

Darbe girişiminin ardından mağdur olan ailelerin sayısının bir milyonu aştığını aktaran CHP lideri, “Mağdur ailelere sahip çıktığımız zaman bizi ‘FETÖ’ye sahip çıkıyorsunuz’ diye suçluyorlar. Biz mağdura sahip çıkıyoruz, darbecilere değil. Bunların yaptıkları ile 12 Eylül darbesinden sonra yapılanlar ile aynı değil midir? Elimde sopa ile insanları dizayn ederim mantığı. Bir milyon mağdur aileye sesleniyorum; ne ile suçlarlarsa suçlasınlar sizin yanınızda olacağız” diye konuştu.

Türkiye’de altı buçuk milyon işsiz olduğunu ve bu rakamın kriz dönemlerinden daha yüksek olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu hükümeti, “İstikrar diyorlardı. 15 yıldır hükümetsiniz. İstediğinizi yapıyorsunuz. 15 yılın sonunda işsizlik arttı. Terörsüz bir Türkiye’yi devir aldınız. Türkiye kan batağı içinde. Bütün komşularımız ile aramızı bozdunuz” sözleriyle eleştirdi.

İki referandum önerisi

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Türkiye’de kaç Suriyeli var kimse bilmiyor. Emin olun, sayı dört milyondan az değil. Bizim gençlerimiz Suriye için Suriye’de şehit oluyor. Anadolu’nun gariban çocukları. Onların gençleri Türkiye’de. Nasıl oluyor bu? Üstelik iş bulup çalışıyorlar. Bizim çocuklarımızın işi yok. Sigortasız çalışıyorlar bizim çocuklarımıza kapılar kapanıyor. Suriyeliler geldi savaştan kaçtı. Kamplarda tutalım yemeğini, aşını verelim. Esnafın yanında iş yeri açıyor. Bizim esnaf vergi veriyor. Suriyeli esnaf vergi vermiyor. Bu düzene hayır demeyecek misiniz? Şimdi vatandaşlık verilecek. Referanduma gidilsin. Hep diyorlar ya millet bilir. Milletten korkmayacaksınız, bizim gibi.”

‘Anadolu’nun gariban çocukları Rakka’da şehit olacak’

Rakka’ya düzenlenmesi planlanan operasyona değinen Kılıçdaroğlu, bir referandum önerisi daha sundu: “Üst akıldan talimat aldılar, Rakka’ya gidecekler. Gelin referandum yapalım: ‘Bu ülkenin gariban çocukları Rakka’ya gitsin mi gitmesin mi?’ Anadolu’nun gariban çocukları Rakka’ya gidecek şehit olacak. Beylerin çocukları Ankara’da, İstanbul’da doları istif edecek onlara bir şey olmayacak.”