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Kılıçdaroğlu’na göre ihraçlar ‘ahlaksızlık’: Bu üniversitelerden aydın falan yetişmez

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) çok sayıda akademisyenin ihraç edilmesiyle ilgili rektörlerin muhbir haline geldiğini belirterek, mevcut haliyle üniversitelerden aydın yetişmeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

CHP genel merkezinde yapılan referandum toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, akademisyenlerin ihraç edilmesinin baş sorumlusunun Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olduğunu söyledi.

KHK’larla şu anada kadar 4 bin 811 akademisyenin ihraç edildiğini belirten ve bunu ‘ahlaksızlık’ diye niteleyen Kılıçdaroğlu, rektörleri muhbirlikle eleştirdi: “Rektörler kendilerini muhbir olarak konumlandırdılar. Bir üniversitenin rektörü muhbir olabilir mi arkadaşlar? Makaleler yazdınız, kitaplar yazdınız, yanında çay içtiğiniz insanı nasıl ihbar edebilirsiniz? Üstelik hiçbir günahı yok.”

YÖK, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilecek akademisyenlerin  üniversiteler tarafından belirlendiğini açıklamıştı.

‘Batıdan bakıldığında Türkiye’de üniversite yok gibi görünüyor’

Akademisyenlerin tamamının üniversiteye geri döneceğine inandığını dile getiren CHP lideir, ülkedeki üniversitelerin yaşananlara tepki göstermemesine de sert çıktı: “Tepki göstermesi gerekenler, üniversiteler. Ama hiçbiri yaşananlara itiraz etmiyor. Batıdan bakıldığında Türkiye’de üniversite yokmuş izlenimi oluşuyor.”

Kimsenin haksızlıklara isyan etmediğini ama bunun bedelini sürekli aydınların ödediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Bu üniversitelerden aydın falan yetişmez. Üniversiteler bu anlayışla giderse Türkiye’yi Ortaçağ karanlığı bekliyor” dedi.

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