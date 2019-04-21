Kılıçdaroğlu’na cenazede saldırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari’deki çatışmada hayatını kaybeden sözleşmeli er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde saldırıya uğradı.

Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya zemin hazırlayan herkesden siyaseten ve hukuken her türlü hesabını soracağız. @herkesicinCHP @kilicdarogluk pic.twitter.com/Au1sXSZs7O Reklam

— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) April 21, 2019

Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinin Akkuzu Mahallesi’ndeki cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katıldı. Törende gelişi sırasında bir grup önce Kılıçdaroğlu’nu yuhaladı. Grup Kılıçdaroğlu taziye evinde bulunduğu sırada da grup “PKK dışarı” sloganı atarak bekledi.

Cenaze çıkışı sırasında grup Kılıçdaroğlu’na saldırdı.

Fotoğraf: Twitter

Tekme ve yumruk darbeleri alan Kılıçdaroğlu araya giren partililer ve koruma polisleri tarafından uzaklaştırıldı. Çevrede bulunan bazı araçlar da taşlandı. Kılıçdaroğlu bir eve alınarak güvenlik altına alınırken grup slogan atarak beklemeye devam ediyor.

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Güvenlik güçleri gruba yönelik olarak dağılmaları yönünde sürekli uyarı anonsları yapıyor. Grup ise eve yönelik zaman zaman taşlı saldırıda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CHP’li Levent Gök, Çubuk’ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin, ”Yaşanan arbedede hepimiz bir yere savrulduk. Kemal bey iyi, güvenli bir yere alındı. Soğuk kanlı olmalıyız. Genel başkanımız bir açıklama yapacaktır’‘ dedi.

Ankara Valiliği de olaylar sürerken “Eylemin önlenmesi için gerekli önlemler alındı” açıklaması yaptı. Valilik sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını da bildirdi.