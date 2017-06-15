Kılıçdaroğlu İstanbul yolunda: Yürüyüşümüz adalet gelene kadar sürecek

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Umuyorum vicdanları sağır olanlar bu yürüyüşün anlamını kavrarlar” dedi.

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği için ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

Parti grubuyla olağanüstü gündemle toplanan Kılıçdaroğlu da bugün Ankara’daki Güvenpark’ta saat 11.00’de bir araya gelip İstanbul’a kadar yürüyeceklerini duyurmuştu.

‘Adalet gelinceye kadar’

Güvenpark’a gitmeden önce evinin önünde ve parkta kısa birer açıklama yapan CHP lideri şunları söyledi: “Umuyorum vicdanları sağır olanlar bu yürüyüşün anlamını kavrarlar. Bu yürüyüşümüze, sesimize, sözümüze kulak verirler. Biz kavga istemiyoruz, birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Hapishanelerde gazeteci, öğretim üyeleri istemiyoruz. Bir dikta yönetimi ile karşı karşıyayız. Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Bunlar bize acı veriyor, bunları sonlandırmak gerekiyor. Bir bedel ödemek gerekiyorsa, bunu önce ben ödeyeceğim diye söylemiştim. Şimdi yürüyorum, bu son olmayacak. Bıçak kemiğe dayandı artık. Yeter diyoruz. Kendi ülkemizde demokrasi, özgürlük istiyoruz. Taşeron işçiler, memurlar, herkes için adalet istiyoruz. Bizim yürüyüşümüz bu ülkeye adalet gelinceye kadar devam edecek.”

Yürüyüşün siyasal partiyle bağı olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Adaletin olmadığı ülke istemiyoruz. Herkesin dşüncesine saygılıyız ama herkes yargının bağımsızlığını adaleti savunmak zorundadır. Bütün dünya duysun, biz kendi topraklarımızda bir dikta yönetimi ile karşı karşıyayız” dedi.

28 gün sürmesi bekleniyor

Güvenpark’tan başlayacak ve İstanbul Maltepe Cezaevi’nde son bulacak yürüyüşte, Kılıçdaroğlu’nun günde 18 km kat edeceği belirtildi.

28 gün sürmesi beklenen yürüyüşün bugünkü kısmında, Kızılay’dan Sıhhıye’ye oradan da İstanbul yoluna yürünecek. Yaklaşık 15-16 km yürüdükten sonra CHP’liler yol üstünde çadırda konaklayacak.

CHP’liler yürüyüşün güvenliğini kendileri sağlayacak.

Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşün yaratabileceği sıkıntıları kendisiyle paylaşanlara, “Siz kendinize bakın” diye yanıt verdiği öğrenildi.