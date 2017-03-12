Kılıçdaroğlu el artırdı: Hollanda’yla ilişkiler askıya alınsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hollanda’yla ilişkilerin askıya alınması çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni verilmemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Bütün milletvekillerine yurt dışına gitmeme talimatı verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Buradan iktidara çağrı yapıyoruz. Hollanda’yla ilişkileri askıya alın. Biz bütün milletvekillerimizle her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

‘Bu işin referandumla ilgisi yok’

Hükümete “Alman askerlerinin İncirlik’te ne işi var?” diye seslenen Kılıçdaroğlu, yaşanan krizde Türkiye’nin haklarını savunmanın ‘milli bir iş’ olduğunu belirterek, “Neden bunu söylüyoruz? Bu işin referandumla bir ilgisi yok. ‘Evet’le, ‘Hayır’la ilgisi yok. Milli bir iş bu. Türkiye’nin çıkarlarını savunmak, ülkenin haklarını savunmak her siyasi partinin ortak görevidir. Bunu sonuna kadar yerine getirmeye hazırız” dedi.

Hollanda’yla referandum gerilimi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, günler öncesinden Hollanda’nın Rotterdam kentinde 11 Mart’ta gurbetçilere sesleneceğini duyurmuş, ancak Hollanda hükümeti, mitinge izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Buna rağmen Çavuşoğlu, dün sabah Rotterdam’a gideceğini yinelemiş, ülkeye girişine izin verilmemesi halinde Hollanda’ya ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanacağını söylemişti.

Hollanda saatler sonra güvenlik gerekçesiyle Çavuşoğlu’nun iniş iznini iptal etmiş, yaptırım tehdidinin çözüm bulmayı imkansızlaştırdığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Nazi kalıntısı’ olarak tanımladığı Hollanda’ya “Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek?” diye seslenmişti.

Hollanda başbakanı, Erdoğan’a, “Çizgiyi aştı” demişti.

Bu gelişmelerin ardından Almanya’dan Hollanda’nın Rotterdam kentindeki konsolosluk binasına gitmeye çalışan Aile Bakanı Sayan Kaya’nın aracı da binanın yakınında durdurulmuş, yetkililer, Kaya ve beraberindekileri Almanya’ya geri göndermişti.

Kaya, bu sabah uçakla İstanbul’a gelmişti.