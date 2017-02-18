Kayyımdan Amedspor’a: İsminizi değiştirin yoksa bütçeyi keseriz

Diyarbakır büyükşehir belediyesine kayyım olarak atanan Cumali Atilla’nın Amedspor’un isminin değiştirilmesini istediği, aksi takdirde kulübe ayrılan desteğin kesileceğini söylediği öne sürüldü.

Dihaber’de yer alan habere göre, Atilla, belediye tarafından Amedspor Kulübü’ne ayrılan destek bütçesinin verilmesi için Amedspor isminin değiştirilmesini şart koştu.

Daha önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor ismiyle spor faaliyetlerini sürdüren, 8 Ekim 2014 tarihinde belediye çatısı altından çıkan kulübün ismi Amed Sportif Futbol Takımı olarak değiştirilmişti.

2’nci Lig Beyaz Grubu’nda mücadele eden Amedspor, halen büyükşehir belediyesi tarafından tahsis edilen tesisleri kullanıyor.

‘Canım istedi diye kulübü Edemen Spor yapamam’

Amedspor Başkanı Nurullah Edemen, isimlerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı: “Belediyelerin, amatör spor kulüplerine aktardığı bütçeden kulübün bir geliri vardı. Ayrılan bütçe bizi kısmen rahatlatıyordu. Belediye var olan yasalar çerçevesinin sağladığı işleyiş çerçevesinde bize destek olmaya çalışıyordu. Bu bize özgün yapılan bir şey değil. Türkiye’nin her kentinde yerel yönetimler spor kulüplerine destek veriyorlar. Belediye, halkın parasıyla halkın takımına destek vermelidir. Sonuçta bu kulüp bir futbol takımıdır. Siyasetle ilişkilendirilmemeli. Canım istedi diye kulübü Edemen Spor yapamam.”

Edemen ve kulüp yönetim kurulundan oluşan yedi kişilik heyetlle belediye binasında yaptıkları görüşmede Atilla, kulüp yönetiminde de yer almak istediklerini iletti.

Atilla’ya genel kurul tarafından seçilen yönetime dışarıdan dahil olmanın söz konusu olamayacağı söylendi.