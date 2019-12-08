Kayıp dağcılardan Efe Sarp’ın kırmızı montu bulundu

Bursa’da bulunan Uludağ’da zirve tırmanışı yaparken kaybolan dağcılardan Efe Sarp’a ait olduğu belirlenen kırmızı mont ve yeşil bere bulundu.

Fotoğraflar: DHA

Mert Alparslan ve Efe Sarp’ın 1 Aralık’ta zirve tırmanışı yaparken kaybolması üzerine başlatılan arama-kurtarma çalışmaları yedinci gününde devam ediyor. Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı bölgede, Jandarma Genel Komutanlığı’na ait insanlı keşif uçağı ve arama-kurtarma helikopteri, Uludağ semalarında havadan tarama faaliyeti gerçekleştiriyor. 260 kişilik kurtarma ekibi altı farklı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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Ekipler, Uludağ’ın kuzeybatı kısmında Derekızık ve Cumalıkızık’ta bulunan dere yatağında iki ize rastladı. Aynı noktada cebinde yeşil bere olan kırmızı bir mont bulundu.

Kayıp dağcılardan Efe Sarp’ın İstanbul’daki evinden çıkış görüntülerini inceleyen ekipler, montun ve yeşil berenin ona ait olduğunu belirledi. Şu anda tüm arama ve kurtarma çalışmaları Uludağ’ın kuzeybatı kısmında bulunan Derekızık ve Cumalıkızık bölgelerine yoğunlaştırıldı.