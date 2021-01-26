Kayak merkezleri genelgesi: Kısıtlamada müzik yasak, toplu etkinliklere izin yok

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Covid-19 tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi.

Genelgeye göre, konaklama tesisleri için saat 22.00’den sonra getirilen müzik yayını yasağı kayak otellerinde kısıtlamanın olduğu süre ve günlerin tamamını kapsayacak.

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Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek tedbirler alınacak, etkinliklere müsaade edilmeyecek.

Telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun alanlar düzenlenecek.

Kayak merkezlerindeki otel ve tesislerde Covid-19 tedbirleri, il/ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlilerince düzenli olarak denetlenecek.

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Hafta sonu, kayak merkezlerinden paylaşılan ve maskesiz, sosyal mesafe kuralı uygulanmaksızın toplu halde eğlence yapılan görüntüler tepki çekmişti.