Karşı gazetesi davası açıldı: 11 kişiye hapis istemi, beş kişiye yakalama kararı

Kapatılan Karşı gazetesi çalışanlarına yönelik FETÖ soruşturması tamamlandı. 11 kişi hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek’ ve ‘terörle mücadele eden kamu görevlilerinin kimliğini açıklama’ suçlarından 22.5 yıla kadar hapis isttemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu başsavcılığı tarafından Karşı gazetesi yönetici ve çalışanları Turan Ababey (gazetenin sahibi), Alaattin Akkaşoğlu (ortak), Emrah Direk, Murat Kazancı, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala, Ufuk Emir Köroğlu, Kutlu Esendemir, Emre Erciş, Mehmet Bozkurt ve bu şüphelilerla yoğun irtibatı bulunduğu belirtilen Değer Özergün hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Fuat Avni ile röportaj dosyada

İddianamede soruşturmanın gazetenin ’17-25 Aralık sürecinde yürüttüğü algı operasyonu’ üzerine başladığı, gazetenin tüm çalışanlarına değil, sorumlu düzeydeki kişilere ve haberi yapanları kapsadığı belirtildi.

Karşı gazetesi ve internet sitesinin ‘FETÖ/PDY terör örgütünün amacı doğrultusunda algı faaliyetlerini yürütmek’ amacıyla kurulduğu savunulan iddianamede, 17-25 Aralık süreci sonrası gazetenin internet sitesinde o dönem Twitter’de çeşitli iddialarda bulunan ‘Fuat Avni’ takma isimli hesabı yöneten kişiyle söyleşi yayınlandığı kaydedildi.

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‘TUSKON’dan CD ile haber geldi’ iddiası

Gizli tanık ‘Ayçiçek’in ifadesi göre TUSKON’un (Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan uluslararası işadamları derneği) danışman firmasında Yusuf isimli bir kişinin CD içinde getirdiği haberlerin, gazetenin eski yayın yönetmeni Eren Erdem (eski CHP milletvekili, ayrıca tutuklu yargılanıyor), şüpheliler Emre Erciş ve Ufuk Köroğlu’na verildiği iddia edildi.

‘Ayçiçek’in iddiasına göre söz konusu firma tarafından zaman zaman gazeteye yollanan çiçeklerin saksılarına ve çikolata kutularına gizlenmiş CD’ler üzerinden de gazeteye haberler gönderildi.

‘Ayçiçek’, gazetenin o dönemki sahibinin bu belgelerin yayınlanmasını istemediği halde Eren Erdem’in, hükümeti düşüreceği, Lahey’de savaş suçlusu olarak yargılatacağı gerekçesiyle belgeleri savunduğunu, tartışmalar sonucunda belgelerin bazılarının yayınlandığını, bazılarının da yayınlanmadığını söyledi.

Gizli tanık gazetenin sahibi çıktı

Bu arada iddianamede, Turan Ababey’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçeyle gizli tanık ‘Ayçiçeği’nin kendisi olduğunu belirterek, bu beyanlarını açık kimliğiyle ulusal kanallarda tekrar ettiğini ve bu nedenle gizli tanık olmak istemediğini anlattığı aktarıldı.

Sitenin ortağında ‘ByLock’ tespiti

Gazetenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında bazı haberler ve paylaşımlara da yer verilen iddianamede, şüpheliler hakkında 2016 yılında hazırlanan MASAK raporuna da değinildi. Akkaşoğlu’nun iki ayrı GSM hattına ‘ByLock’ yüklediği, ‘ByLock’a toplam 1392 kez erişim sağladığı kaydedildi.

Köroğlu ile örgüt kapsamı faaliyetleri içindeki yoğun görüşmeleri nedeniyle soruşturmaya dahil edildiği belirtilen Özergün’ün da üç hatına ‘ByLock’ yüklediği, bu hatlarla ‘ByLock’a 63 bin 541 kez bağlantı sağladığı belirtildi. İddianamede, Özergün’ün Koza-İpek’in sahibi Akın İpek’le yazışmalarına da yer verildi.

Erciş’in MASAK raporuna göre FETÖ terör örgütü üyesi şahıslarla para trafiği olduğu belirtildi.

Aydoğmuş’un isminin ‘Muhammet Fethullah’ olduğu, 23 Aralık 2015 tarihinde mahkeme kararıyla adını Mehmet olarak düzelttiği, ‘fuatavni‘ hesabını kullanan birisiyle söyleşi yaparak yayınladığı,‘ByLock’ kullandığı kaydedildi.

Ayrıca Bozkurt’un dosyası ayrılan Erdem’den sonra gazetenin iki numaralı ismi olduğu, telefonuna yüklediği ‘ByLock’a 1034 kez bağlantı sağladığı, Kazancı’nın ‘ByLock’uygulamasını ADSL numarasına yüklediği, Esendemir’in gazetenin genel koordinatörü olarak görev yaptığı, Direk’in yoğun olarak ‘ByLock’ kullandığı aktarıldı.

Gazetede ‘FETÖ/PDY terör örgütü’ amaçları doğrultusunda yoğun algı faaliyetlerinin yürütüldüğü de belirtildi.

Altı kişiye 15 yıla kadar hapis

İddianamede Köroğlu ve Özergün’ün, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla ve ‘terörle mücadele eden kamu görevlilerinin kimliğini açıklama’ suçundan bir yıl üç aydan sekiz yıl altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Akkaşoğlu, Aydoğmuş, Kala, Kazancı ve Direk’in, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7.5’ar yıldan 15’er yıla, Esendemir’in ise ‘silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte bilerek isteyerek örgüte yardım etmek’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istendi.

Ababey, Erciş ve Bozkurt’a da ‘silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte bilerek isteyerek örgüte yardım etmek’ suçundan 15’er yıla kadar ceza istendi. İddianamede bu kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden de yararlandırılması talep edildi.

Beş kişiye yakalama kararı

Savcı Murat Çağlak, ‘ByLock’ kullanıcısı olmaları ve delil durumları nedeniyla şüpheliler Akkaşoğlu, Özergün, Aydoğmuş, Kala ve Kazancı hakkında tensiben tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi ve yakalama talebini kabul etti.

Erdem’in davasıyla birleştirilmedi

Mahkeme, iddianamenin Erdem’in ayrılan dosyasının görüldüğü 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyasıyla birleştirilmesi yönündeki talebi ise kabul etmedi. Bu davanın Erdem’in davasıyla birleştirilip birleştirilmeyeceğine ilişkin kararı İstinaf Mahkemesi verecek.