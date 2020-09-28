Corona denetimleri: Tarladan yurda, düğüne baskın, pokerciye ceza…

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, karantinada olması gerekirken tarlada çalışmayan giden dokuz kişi öğrenci yurduna yerleştirildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre jandarma ekipleri, Oğulpaşa köyünde Covid-19 testi pozitif çıkan ya da temaslı kişilerin evlerinde olup olmadığını denetledi.

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Karantina kuralına uymayarak tarlada çalıştığı belirlenen iki aileye mensup dokuz kişi, ücretleri kendileri tarafından karşılanmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Bilecik Ertuğrul Gazi Erkek Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi.

Bu kişiler hakkında, ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’ suçundan da işlem yapıldı.

Düğüne baskın

Ardahan’ın Göle ilçesinde ise düğünde sosyal mesafe kuralını ihlal eden 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira idari para cezası verildi. Düğüne baskın düzenleyen polis, ceza işleminin yanı sıra eğlenceyi sonlandırıldı.

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Poker oynayana ceza

Yalova’nın Altınova ilçesinde bir dernek lokalinde kumar oynandığı ve salgın tedbirlerinee uyulmadığı gerekçesiyle 14 kişiye toplam 43 bin 77 lira idari para cezası verildi.

İki masada poker oynayan 10 kişinin yanı sıra lokalin işletmecisi ve üç çalışan hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan işlem başlattı.

Denetimler sırasında bugün Türkiye’nin ‘salgınla mücadele karnesine yansıyan kırık notlar’dan bazıları şöyle:

*Denizli’de maske kullanım zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 1316 kişiye, toplam 1 milyon 118 bin 360 lira ceza kesildi.

*Kocaeli’de tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 327 kişiye para cezası verildi.

*Eskişehir’de, sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ve kumar oynatıldığını tespit eden ekipler, 95 kişiye toplam 299 bin 250 lira ceza kesti.

*Gaziantep’te 892 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden ceza kesildi.