Karamollaoğlu AKP’ye sordu: İsrail’le enerji anlaşması rafa kalkacak mı?

Cumhurbaşkanı adayı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Filistin için miting düzenleme kararına tepki gösterdi.

Ankara’da partisinin eğitim binasında milletvekili aday adaylarıyla bir araya gelen Karamollaoğlu, ‘kendilerine iftira atanlara gülümseyip geçtiklerini’ söyledi.

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Karamollaoğlu, iktidarın dış politikada ‘şaşkın ördek’ gibi olduğunu belirterek “Nereye gideceklerini, problemleri nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Manifesto yayınlıyorlar. Kime karşı? Kendilerine karşı…” dedi.

‘İktidar icraat yapar’

Kudüs’te yaşanan katliamlar üzerine dün miting yapma kararı aldıklarını söyleyen Karamollaoğlu, iktidarın almış olduğu miting kararı üzerine bunu iptal ettiklerini ifade etti.

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SP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Miting tertip ediyorlar. Kime karşı Allah aşkına? Biz bir miting tertiplemeye karar vermiştik ama siz buna karar verince biz bundan vazgeçtik. İktidarlar miting tertip etmez, iktidarlar icraat yapar.”

Karamollaoğlu, Türkiye ile İsrail enerji bakanlarının iki gün önce yaptıkları enerji işbirliği anlaşmasına değinerek şunları kaydetti: “Daha iki gün önce hükümetin enerjiden sorumlu bakanı İsrail ile olan münasebetleri geliştirecek bir anlaşmayı imzaladı mı imzalamadı mı? Onu söyleyin. Siz o anlaşmayı rafa kaldıracak mısınız? İsrail’in bugüne kadar önünü açan onlarca karar aldınız, hanginizi sonlandıracaksınız… Çıkıp miting yapacaksınız, kargalar güler ya!”

ABD’nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınan büyükelçilik binası dün açılırken Filistinliler de durumu protesto etmişti. İsrail’in saldırıları sonucu onlarca kişi ölmüş, binlercesi yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da cuma günü Yenikapı’da miting düzenleyeceklerini açıklamıştı.