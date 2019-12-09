Kainat güzeli: Yetiştiğim dünyada benim ten rengimdeki bir kadına ‘güzel’ denmez

“Ben benim dış görünüşüme sahip bir kadının, benim ten rengime ve saç tipime sahip bir kadının asla güzel olarak nitelendirilmediği bir dünyada yetiştim. Bunun bugün sona ermesi gerektiğini düşünüyorum.” Bu sözler, dün akşam, ABD’nin Atlanta kentinde Kainat Güzeli seçilen Güney Afrikalı Zozibini Tunzi’ye (26) ait.

Fotoğraf: Instagram

Soru yöneltilen bölümde yukarıdaki sözleri sarf eden Tunzi, onlarca güzelin arasından sıyrılarak tacı taktı; 2011’den beri yarışmada kraliçe seçilen ilk siyah finalist oldu. İkinci Porto Rikolu Madison Anderson, üçüncü ise Meksikalı Sofia Aragon seçildi.

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Fotoğraf: Reuters

Tunzi’ye, “Günümüzde genç kızlara ne öğretmeliyiz” sorusu yöneltildi; yanıtı “Liderlik” oldu. “Bence biz dünyanın en güçlü varlıklarıyız. Bize fırsat verilmeli. Bu nedenle genç kızlara kendilerini göstermelerini, liderlik etmelerini öğretmeliyiz” diyen Tunzi, yarışmayı kazandıktan sonra ise Instagram hesabından şu mesajı paylaştı: “Artık yol açıldı. Bu ana tanık olan her genç kız yüzünde benimkinin yansımasını görsün.”

Sosyal medyada önyargılara karşı kampanya yürüten Tunzi’nin mesajı Twitter’ın gündemine oturdu.

Kainat Güzeli Yarışması jürisinin, ‘doğal güzelliği’ nedeniyle birinci seçildiğini açıkladığı Tunzi’ye için övgü yağdı.