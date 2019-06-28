Kaftancıoğlu’na 49 sanatçıdan destek: Yalnız yürümeyeceksin

49 sanatçı, altı yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında açılan davada bugün hakim karşısına çıkan ve duruşması ertelenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na destek mesajı yayınladı.

Kaftancıoğlu sosyal medya paylaşımları üzerinden, ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ iddialarıyla 37. Ağır Ceza Mahkemesinde 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Kaftancıoğlu’nun avukatları, iddianamede, delil olarak gösterilen sosyal medya paylaşımları arasında bilgisayar ortamında üretilmiş sahte tweetler bulunduğunu öne sürüyor.

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İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’nde yapılan duruşma öncesinde sanatçı ve siyasetçilerden destek geldi.

‘İktidar Kaftancıoğlu’nu intikamcı hislerle yargılamak istiyor’

Destek açıklamasında şunlar söylendi:

“25 yılın ardından İstanbul yönetimini kaybeden iktidar, dün nasıl Gezi ruhunu anlamaya yanaşmamışsa bugün de 31 Mart ve 23 Haziran’da da ortaya çıkan iradeyi analiz etmekte inatla uzak durmaktadır. İktidar, 23 Haziran iradesinin örgütlenmesinde büyük emeği olan Canan Kaftancıoğlu’nu intikamcı hislerle yargılamak istiyor. Kaftancıoğlu 31 Mart’ta halkın iradesine insanüstü bir çabayla sahip çıkmış, sarayın karşısında halkının yanında dimdik durmuş, büyük bir zaferin mimarlarından olmuştur. Bugün hapsedilmesindeki en büyük suçu da bu olmuştur. Bu nedenle İstanbul’u kaybedenler, Kaftancıoğlu üzerinden bize bedel ödetmek istiyorlar.

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‘Kaftancıoğlu 16 milyonun sesidir’

Biz sanatçılar olarak İstanbul’da irademizin temsilcisi sayın İmamoğlu’nun da dediği gibi, sesimizi daha da yükseltiyoruz. Bugüne kadar her koşulda barışı ve kardeşliği savunan Kaftancıoğlu’nun hukuksuz bir şekilde yargılanmasına itiraz ediyoruz. Canan Kaftancıoğlu 16 milyon insanın sesidir, bu sesin susturulmasına izin vermeyeceğiz. 16 milyon İstanbulluyla birlikte seninleyiz Canan. Asla yalnız yürümeyeceksin.”

Metne imza atan isimler

Destek metnine imza atan 49 kişi ise şunlar:

Akif Kurtuluş, Ali Haydar Timisi, Ali Rıza Binboğa, Aynur Haşhaş, Barış Atay, Belkıs Akkale, Buket Uzuner, Burhan Şeşen, Bülent Emrah Parlak, Cahit Berkay, Can Kolukısa, Derya Köroğlu, Edip Akbayram, Enver Aysever, Erdal Erzincan, Erdal Güney, Ercan Karakaş, Fazıl Say, Ferhan Şensoy, Genco Erkal, Güvenç Dağüstün, Hilmi Yarayıcı, Macit Koper, Melike Demirağ, Metin Uca, Mazlum Çimen, Müjde Ar, Moğollar, Nazlı Ongan, Nebil Özgentürk, Nejat Yavaşoğulları, Onur Akın, Orhan Alkaya, Orhan Aydın, Özgür Mumcu, Pınar Kür, Ragıp Yavuz, Redd, Rutkay Aziz, Sabahat Akkiraz, Sunay Akın, Şebnem Sönmez, Tilbe Saran, Vecdi Sayar, Yalçın Karayağız, Yasemin Göksu, Zeynep Altıok, Zeynep Oral, Zülfü Livaneli.





