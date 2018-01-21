Kadıköy’deki Afrin protestosuna izin yok: 12 kişi ‘PKK/PYD propagandası’ndan gözaltında

Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto etmek için Kadıköy’de toplanmak isteyen yurttaşlardan 12’si gözaltına alındı.

Altıyol ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, burada toplanmalara izin vermedi. Bahariye Caddesi’nde ve ara sokaklarda slogan atan 12 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul başsavcılığından edinilen bilgiye göre, gözaltına alınan 12 kişi hakkında, ‘PKK/PYD propagandası’ suçlamasıyla işlem yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonuna karşı gösteri yapılacağı yönünde haberler alındığını belirterek güvenlik güçlerinin sokağa çıkanların ‘boynunda’ olacağını söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin’de başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ için, “Türkiye’nin Afrin operasyonuna karşı çıkan herkes teröristlere destek vermektedir” demişti.