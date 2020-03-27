‘Jet Sosyete’yi evden çeken Birsel: Cep telefonlarıyla, ‘corona’ günlerine özel bölüm hazırlıyoruz

Senaristliğini Gülse Birsel’in yaptığı Jet Sosyete dizisinin ekibi ‘evden’, ‘corona’ günlerine özel bölüm çekiyor.

Fotoğraf: puhutv.com

NTV’de yayınlanan ‘Gece Gündüz’ programına katılan Birsel, salgın patlayıp dizi setlerine ara verilince son bölümün beş altı sayfalık kısmının yarım kalmasın diye görüntülü telefon konuşmasıyla tamamlandığını anlattı.

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Sonuçtan memnun kalınca ‘evden’ özel bir bölüm çekme fikrinin akıllarına geldiğini söyleyen Birsel şöyle devam etti: “Tabii bu bambaşka bir süreç. Tahmin ettiğimiz kadar kolay değil. Bir kere yazar olarak elinzdeki bir çok kozu kaybediyorusunuz. Aksiyon yok, oturma, kalkma yürüme yok. Sadece konuşan kafalar var elinizde. Bu aslında sitcom’da yapılabilecek bir şey. Radyo tiyatrosunun görüntülüsü gibi. “

Diyalogları kısatlmak gerketiğini, oyuncu kadrosundaki herkesin evinde cep telefonuyla baş başa kaldığını anlatan Birsel şunları söyledi: “Oynarken iyice zorlandık. Herkes kendi kendinin kuaförü, makyözü kameramanı yönetmeni oldu. En büyük zorluk da karşınızda oyuncu olmaması. Bunun için sahnedeki diğer oyuncunun bir repliğini kaydedip izleme yolunu seçtik.”

Bu yöntemin belki gelecek için bir alternatif olacağını da söyleyen Birsel, amaçlarının bir bölüm daha çekmekten ziyade bu zor günlerde yaşananları paylaşmak, mümkünse biraz neşelendirmek olduğunun altını çizdi.

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Evde sıkıldığını söyleyenlere sinirlendiğini de belirten Birsel, “Karnı tok sırtı pek olanların evde vakit geçirebileceğini düşünüyorum” dedi ve evde kalma çağrısı yaptı.

Böyle zamanlarda mizahçılara görev düştüğünü vurgulayan Birsel, Jet Sosyete’nin özel bölümünün 8 Nisan’da Star TV’de, sonrasında PuhuTV’de yayınlanacağını söyledi.