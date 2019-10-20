İzmir’deki kazıdan 8 bin 500 yıllık deniz ürünleri çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi’nin desteği ile kazı çalışmalarının devam ettiği Yeşilova Höyüğü’nde, 8 bin 500 yıllık kalıntılar bulundu.

Fotoğraflar: DHA

Kazı başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, 2005’ten beri devam eden kazıda her yıl değişen, farklılaşan sayıda buluntularla karşılaştıklarını söyledi.

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Son olarak çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz balığı, denizkestanesi, istiridye ve midye buluntuları çıkarılan kazı hakkında Derin, şunları kaydetti: “Deniz, 8 bin 500 yıl önce -35 metre civarında olmasına karşın, Egeliler ve Bornovalılar, özellikle hep denizle ilgilenmişler. Midye, deniz salyangozu, istiridye gibi deniz ürünlerini toplamışlar.”

‘Bornova’da deniz varmış’

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise İzmir’in tarih öncesinde bile deniz şehri olduğunu, kazılara hız vereceklerini ifade etti.

İduğ buluntular hakkında şunları söyledi: “Biz ‘Bornova’ya deniz getireceğiz’ demiştik. Aslında Bornova’da deniz varmış, getirmeye gerek kalmadı. 8 bin 500 yıl önce Ege Üniversitesi’nin arka tarafı denizmiş. (…) Bunları bir müze haline getirerek turizmi geliştirmeye çalışıyoruz. Bornova’nın kimliği Yeşilova Höyüğü ve Homeros’tur. Bunları birleştirerek 2020 yılında turizme çok ciddi anlamda destek vereceğiz. Bence birçok yerli turistin burayı görmesi gerekiyor. İzmir’e sadece Konak ve Karşıyaka’yı görmeye değil, Yeşilova Höyüğü için gelen turistleri görmeyi hayal ediyoruz. Bu hayalimizi gerçekleştireceğiz”

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Tarih öncesine ait buluntuların sergilendiği Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’ni her yıl en az 20-25 bin kadar turist ziyaret ediyor.