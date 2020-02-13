İYİ Partili vekil Tuba Vural Çokal istifa etti

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, kurucu ilçe başkanı sıfatıyla göreve başladığı partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Çokal (solda) ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener (Fotoğraf: Facebook)

Facebook hesabından yazılı açıklama yapan Çokal, bir siyasi parti için iktidara yürümenin yolunun, genel ilkelerinin uygunluğunun görünürlüğü olduğunu dile getirdi.

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Çokal, İYİ Parti’nin bunu yapacağına inandığını ancak ‘kişisel hesap ve egolar’ın ilkelerin önünde engel olduğunu dile getirdi.

İyi Parti STK’larla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, GİK üyeliği görevlerimden, Kurucu İlçe Başkanı… Posted by Dr.Tuba Vural Çokal on Wednesday, February 12, 2020

İYİ Partili vekil, “Eğer emekler kişisel hırs ve egolara ezdirilir, değersizleştirilmeye çalışılırsa ve bu durum siyasi bir partide alışkanlık haline geldiyse ne yazık ki ülkeye ümit olamaz!” ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti’nin halihazırda 38 milletvekili bulunuyor. Çokal’ın istifasıyla sayı 37’ye düşecek.