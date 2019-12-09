İYİ Parti’liye ‘Asker karısı gibi ağlıyor’ diyen MHP’li görevden alındı

Aydın’ın İncirliova ilçesinin İYİ Parti’li belediye başkanı Aytekin Kara’ya “Asker karısı gibi ağlıyor” diyen MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan’ın görevine son verildi.
Pehlivan düzenlediği bir basın toplantısında Kara için şu ifadeleri kullanmıştı: “Kendisinin seçimlerde bir takım açıklamaları vardı. ‘Satmayacağız, sattırmayacağız, yok satıldı, o oldu, bu oldu’ gibi konuşuyor. Geldiği günden beri maşallah asker karısı gibi ağlıyor. Devamlı bir serzeniş içerisinde.”
Pehlivan’ın görevden alındığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu: “Pehlivan yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”