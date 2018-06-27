İstinaf mahkemesinden Mehmet Altan için tahliye kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan’ın tahliyesine karar verdiği bildirildi.

DHA ve AA’nın bildirdiğine göre istinaf mahkemesi, avukatların müebbet kararının bozulması yönündeki itirazını görüştü.

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Dosyayı inceleyen daire önce yerel mahkeme kararının duruşmalı yapılmasına hükmetti.

Bugün düzenlenen tensip zaptıyla hem duruşma günü belirlendi hem de sanıklardan Mehmet Altan’ın tahliyesine karar verildi.

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Daire, Anayasa Mahkemesi’nin 20 Mart’ta Mehmet Altan hakkında hak ihlali kararı verdiğini, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının bağlayıcı olduğunu tahliye kararına gerekçe yaptı.

Altan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Öte yandan Ahmet Altan ile Nazlı Ilıcak için tahliye kararı çıkmadı. Duruşma 21 Eylül günü yapılacak.

Müebbet verilmişti

‘FETÖ’nün medya yapılanması’ adıyla anılan davanın esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması istenmişti.

Mahkeme heyeti, yazarlar Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu altı sanığa ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.