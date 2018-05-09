İstifa eden cumhuriyet başsavcısı: Çürümüş yargı sisteminin bir parçası olamadım

Görevinden istifa ederek CHP’den milletvekili aday adayı olan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Yücetürk, “Çürümüş bu yargı sisteminin bir parçası olarak kalmak, bozulan yargı sistemini düzeltmek artık imkansız hale gelmiştir” dedi.

RS FM’den Yavuz Oğhan’ın programına konuk olan Yücetürk, Türkiye’de hukukun, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hukuk krizine girdiğini belirterek istifa kararını anlattı. Yücetürk şöyle dedi: “Mahkeme kararlarının bizzat mahkemeler tarafından uygulanmadığı bir süreci yaşamaktayız. Yargı ise vicdanını kaybetmiş tüm iradesini bir güce teslim etmiş durumdadır. Türkiye’de yeniden bir hukuk devleti kurmak, yargı bağımsızlığını tesis ederek yeni bir hukuk sistemi inşa etmek için siyasete girmeye karar verdim. Çürümüş bu yargı sisteminin bir parçası olarak kalmak, bozulan yargı sistemini düzeltmek artık imkansız hale gelmiştir.”

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Eski CHP lideri Deniz Baykal’a yönelik kaset komplosu konusundaki soruşturmayı yürüten ve suçun ‘örgütlü’ biçimde işlendiğini tespit eden Yücetürk, Yargıtay’daki FETÖ yapılanmasına karşı verdiği mücadeleyle tanınıyordu. CHP’den milletvekili aday adaylığı için başvuran Yücetürk, parti yönetiminden herhangi bir davet almadığını da söyledi.

Eski cumhuriyet başsavcısı sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de yargının, personel yetersizliği, özlük hakları gibi kronik sorunları var. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde de devam edebilecek sorunlar bunlar. Ama benim bahsettiğim, AKP iktidarının yargıda yaratmış olduğu erozyon. Türkiye’de yargıçlar çok silikleşti. Kendi kişiliklerini ortaya koymaktan uzak bir noktaya geldiler. İradesini kullanamayan bir yapı ortaya çıktı. Bu tehlikeli bir şey. Hitler, Alman yargıçlarına, ‘Karar verirken benim yerime Führer olsaydı hangi kararı verirdi diye düşüneceksiniz ve ona göre karar vereceksiniz’ derdi. Türkiye’de yargıçlar biraz bu mantıkla hareket ediyor. Bizim yerimizde mevcut siyasi iktidar ya da Adalet Bakanlığı olsaydı hangi kararı verecekse, biz de o kararı verelim diyorlar.”