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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’a bırakmadı: Beşiktaş, Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Hapoel Beer Şeva’yı deplasmanda 3-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda İsrail ekibi Hapoel Beer Şeva ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Fotoğraf: twitter.com/Besiktas

Toto Jacob Turner Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin golleri 42’nci dakikada William (kendi kalesine), 60’ncı dakikada Cenk Tosun ve 90+3’te Atiba Hutchinson’dan gelirken, Hapoel Beer Şeva’nın tek golünü 44’üncü dakikada Elyaniv Barda kaydetti.


Beşiktaş deplasmanda aldığı bu galibiyetle 23 Şubat Çarşamba saat 21.00’de Vodafone Arena’da oynanacak rövanş öncesi tur için önemli bir avantaj elde etti.

 

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