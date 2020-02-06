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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul valisi: Uçak kazazedelerinden 14’ü yoğun bakımda

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, 30-40 metre yükseklikten pist dışına düşerek üç parçaya ayrılan, üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili açıklamasında, 14 kişinin yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi: “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan saat 20:30 itibari ile; 92’si taburcu oldu. 14’ü yoğun bakım da olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor.”

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