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İstanbul Barosu ‘tehlike’ye işaret etti: Müftülük nikahı ayrım yaratacak

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İstanbul Barosu, müftülere nikah kılma yetkisini öngören düzenleme için, “Nikahını belediyede veya müftülüklerde kıyanlar gibi ‘çok tehlikeli’ bir ayrım ortaya çıkacak” dedi.

Meclis’e sunulan tasarıya göre il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına eklenecek.

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‘Laiklikten vazgeçilmesi anlamı taşıyacak’

İstanbul Barosu yazılı bir açıklamayla Türkiye’nin laik medeni kanun uygulaması, herkesin ‘aynı ve tek’ uygulamaya tabi olacağının temin edilmesi sebebiyle Türkiye’deki azınlıkların dini temsilcilerine evlendirme yetkisi verilmediğini hatırlattı: “Bir dini makamın bu yetkiyi alması, herkesin tabi olduğu ‘laik hukuk kurallarından’ vazgeçilmesi anlamını taşıyacaktır. Vatandaşlar arasındaki bu ayrım, ülkemizdeki başka dinlere mensup yurttaşlarımızın da dini makamlarına evlenme akdinin yapılmasına ilişkin talep açma yetkisi verecek, Papaz, haham gibi dinsel makamların da bu yetki ile donatılması kaçınılmaz olacaktır.”

‘Kutuplaşmayı tehlikeli boyuta taşıyacak’

Türk vatandaşları arasında da nikahını belediyede ve müftülükte kıyanlar gibi ‘çok tehlikeli‘ bir ayrımın ortaya çıkacağının kaydedildiği açıklamaya şöyle devam edildi: “Bu da var olan kutuplaşmayı-üstelik de dinsel temel üzerinden-olağanüstü tehlikeli bir boyuta taşıyacaktır. Ayrışan toplum, müftülüklerde kıyılan nikahları ‘dinsel içerikli’ sayarken, belediyede kıyılan nikahlara bu nitelikten yoksun olduğu iddiası ile ‘başka türlü’ bakacaktır.”

Değişikliğin, ülkede ‘çifte hukuk’ tartışmasını yeniden gündeme getireceği savunulan metinde, “Müftülükte kıyılan nikahın tabi olduğu hukuksal temelin gündeme gelmesi ve giderek oradaki nikaha ayrı bir ‘kutsiyet’ atfedilmesi gibi bir tehlike, toplumun sadece ayrışmasını değil, adalet mekanizmasının bozulmasını da sağlayacaktır” dendi.

Açıklamada, tasarının ‘ivedilikle’ geri çekilmesi çağrısı yapıldı.

Barolar Birliği ‘kaygılı’: ‘Müftülük nikahı’ laik düzene doğrudan tehdit 

Tasarı Meclis’te: Müftülere nikah yetkisi verilecek

 

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