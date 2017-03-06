İsrail de ‘yeşilleniyor’: Kamusal alanda kenevir tüketiminin ‘önü açıldı’

Tıbbi kenevir kullanımı yasal olan İsrail, eğlence amaçlı kenevir tüketiminin de önünü açtı.

Independent’ın haberine göre hükümet, yasada yaptığı değişiklikle kamusal alanda kenevir tüketenlere ‘direkt’ ceza verilmesini iptal etti. Yeni yasaya göre yine kamusal alanda kenevir tüketenler üç defaya kadar para cezası verilecek, dördüncü seferde ise yargılama süreci başlayacak.

Yasa, ilk kez yakalananlara 1000 TL, ikinci kez yakalananlara 2000 TL para ceza verilmesini; üçüncü seferde ise ‘denetimli serbestlik’le salınmasını öngörüyor. Söz konusu yasa Meclis’ten geçmesi halinde kanunlaşacak.

Kabinedeki oylama öncesinde konuşan Başbakan Benjamin Netanyahu ise İsrail’in kendisini geleceğe açtığını vurguladı: “Bir tarafta kendimizi geleceğe açarken diğer tarafta ise bunun tehlikelerini biliyoruz. İki tarafı da dengeleyeceğiz.”

Birleşmiş Milletler’e göre İsrail nüfusunun yüzde 9’u kenevir kullanıyor. 8 milyon nüfuslu ülkede 25 bin civarında tıbbi kenevir kullanıcısı bulunuyor.

İsrail’in kenevir geçmişi

İlk olarak İsrailli bir profesör tarafından keşfedilen THC, İsrail’de birçok hastalığın tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılıyor. Yüzde 30’dan 70’e kadar çıkan kemik iliğini reddetme oranı, THC tedavisiyle birlikte yüzde 5’e kadar düşüyor.

Halihazırda otizm, Tourette sendromu, erken dönem Alzheimer, lösemi hastaları üzerinde THC bazlı deneyler yürütülüyor. Hatta Sağlık Bakanlığı, haziran ayında, daha fazla bilim insanının THC hakkında araştırma yapması için genişletici bir kenevir yönetmeliği yayınladı.

23 bin tıbbi kenevir kullanıcısının bulunduğu ülke, bu konuda ihracatçı konumuna gelmeyi planlıyor.