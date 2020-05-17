İSİG: 11 Mart-10 Mayıs tarihlerinde 128 işçi ‘corona’dan hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 11 Mart-10 Mayıs tarihlerinde toplamda 128 işçinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de ilk vaka 11 Mart’ta açıklanırken, son rakamın açıklandığı dün itibariyle vaka sayısı 148 bin 67’ye ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 96 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 108 bin 137’yi buldu.

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İSİG’in yazılı açıklamasına göre, hayatını kaybeden işçilerin yaş ortalaması 50 olurken, 119’u erkek, dokuzu da kadındı.

En çok can kaybı 78 ölümle İstanbul’da görülürken, mega kenti dokuz ölümle Kocaeli, yedi ölümle İzmir izledi. İSİG’e göre ticaret/büro sektöründe ölenlerin sayısı 37, sağlık sektöründe ölenlerin sayısı ise 31 olarak kayda geçti.