IŞİD’in infaz ettiğini öne sürdüğü askerin babası: Gücüm kalmadı, usandım

IŞİD’in yakarak infaz ettiğini ileri sürdüğü askerlerden Sefter Taş’ın babası, “Artık yalvarıyorum, devlet yetkilileri bir açıklama yapsın, biz hala bekliyoruz. Devlet sanki olayı şu an derin dondurucuya attı, bekletiyor” dedi.

Birgün’den Zeynep Yüncüler’in haberine göre, asker Sefter Taş’ın ailesi görüntülerin yayınlanmasının üzerinden iki aya yakın bir süre geçmesine rağmen yetkililerden haber almadı.

Genelkurmay tarafından yapıldığı belirtilen araştırmalarsa henüz bir neticeye ulaşmış değil.

Oğullarının akıbetini öğrenemeyen ve uzun süredir psikolojik tedavi gören Taş’ın annesinin şuurunu kaybettiğini ve hastaneye kaldırdıklarını kaydeden baba Aydın Taş, “Ne oldu bizim çocuğa, unutuldu, 55 gün oldu. Karım şuurunu kaybetti, bende de güç kalmadı, tek bir açıklama bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Baba Taş, şu ana kadar sessiz kalan devlet yetkililerine seslendi: “Zaten felaketler art arda geliyor, her yerden şehit haberleri alıyoruz. Artık yalvarıyorum, devlet yetkilileri bir açıklama yapsın, biz hala bekliyoruz. Devlet sanki olayı şu an derin dondurucuya attı, bekletiyor! Ailece hastanedeyiz. Benim artık gücüm kalmadı. Usandım açıkçası. Acı kaldıramıyorum.”

Ne olmuştu?

IŞİD kaçırdığı iki Türkiye askerini yakarak öldürdüğünü ilan etmiş, bununla ilgili olduğunu iddia ettiği bir video ve fotoğraflar yayınlamıştı.

Videoda, Türkçe konuşan bir IŞİD militanının örgüt propagandasının ardından asker kamuflajı içindeki bir kişi Türkçe konuşarak isminin Sefter Taş olduğunu söylüyordu. Sefter Taş, 1 Eylül 2015’te Suriye sınırındaki Kilis sınır karakolunda IŞİD’le çıkan çatışmada kaybolan ve örgütün kaçırdığı sanılan askerin ismiydi. Taş’ın ailesi, basına konuşarak, oğullarının kurtarılması için yardım istemişti.

Diğer asker kamuflajlı ve yine Türkçe konuşan kişiyse isminin Fethi Şahin olduğunu, jandarma istihbaratta görev yaptığını söylüyordu. Ancak bu kişiyi örgütün kaçırdığına dair bir bilgi bulunmuyor.

Videodaki örgüt militanı, Türkiye’nin bölgeden çekilmemesi durumunda eylemlerine devam edeceği uyarısında da bulunmuştu.

Video yayınlandıktan sonra sosyal medyada yer yerinden oynarken, internete erişimde kısıtlamalar başlamıştı.

Videonun ardından ana akım medya en ufak bir haber geçmezken, milli savunma bakanlığı, videonun incelendiğini açıklamakla yetinmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, İzmir’de yaptığı bir konuşmada olaya değinmeden El Bab operasyonunun devam edeceği sinyalini vermişti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise üç askerin IŞİD’in elinde bulunduğunu, bunun haricindeki bilgilerin teyide muhtaç olduğunu ifade etmiş, “Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz” demişti.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da videonun gerçek olup olmadığını bilmediğini söyleyip topu savunma bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) atmıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, IŞİD’in iki askeri yakarak infaz ettiğini ileri sürdüğü videoya ilişkin net bilgi olmadığını söylerken, konuya ilişkin haber yapan kuruluşlara da ‘ayağını denk alma’ uyarısında bulunmuştu.