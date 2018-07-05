İş cinayetlerinde yedi ayın bilançosu: 33’ü çocuk 907 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) geçen ay 149, ilk yedi ayda ise 907 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İSİG’in yazılı açıklamasına göre geçen ay en az 149 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

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İkisi 14 yaşın altında olmak üzere ölenlerin altısı çocuk, altısı da sığınmacı. İş cinayetlerinde can verenlerin dokuzu kadın 140’ı da erkek. İşçilerden 119’u işçi ve memur, 30’u da çiftçi ve esnaf.

Çocuk işçi cinayetleri tarım ve ticaret işkollarında gerçekleşti. Genel olarak da ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret, belediye, metal ve enerji işkollarında görüldü.

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Verilere göre bu yılın ocak ayında en az 144, şubatta az 128, martta en az 129, nisanda en az 188, mayısta da en az 169 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Bu da yılın ilk yedi ayında hayatını kaybeden işçi sayısının en az 907 olduğunu ortaya koydu.