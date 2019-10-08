İnci Deri’nin merkezi boşaltıldı, mağazaları ve sitesi kapatıldı

ALİ YILMAZ

Bir asra dayanan geçmişiyle Türkiye ayakkabı sektörünün en büyük oyuncularından İnci Deri kapanmanın eşiğinde. Şirketin genel merkez binası, onlarca mağazası ve internet sitesi kapandı. Şirket hakkında geçen yıl açılan iflas davası ise sürüyor.

Haziran 2019’da, diken.com.tr yüzlerce tedarikçisi bulunan İnci Deri AŞ’ye karşı açılan dava dosyasının detaylarına ulaşmış, Güngören’de ayakkabı imalatı yapan Mass Ayakkabı San. ve Tic. Limited Şti’nin ortağı Servet Sorkuncuk’un davayı açan kişi olduğu bilgisini paylaşmıştı.

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Hotiç, Beta, Eser, Yeşil Kundura gibi ünlü ayakkabı firmalarının konkordato davaları sürerken, İnci Deri de hacizler ve iflas davalarıyla gündemde. Bir dönem, 80’e yakın mağazası bulunan İnci Deri’nin mağazalarının tamamına yakını kapandı.

Şirketten alacaklı bir firmanın haczi için gidilen şirketin Eyüp’teki merkez binasının kapalı olduğu belirlendi. Şirketin internet sitesine girildiğinde ise “Sizin için yenileniyoruz. Yarın görüşmek üzere” deniyor. Ancak, aynı mesajın günlerdir sitede duruyor.

Merkez binaya giden eli boş dönüyor

Şirketin Eyüp’te bulunan Flatofiste’teki merkez binasına giden alacaklılar eli boş dönerken, faaliyetlerin Harbiye’deki bir otel odasından yürütüldüğü kaydediliyor.

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Öte yandan, Servet Sorkuncuk’un 3 milyon liralık alacağını tahsil edememesi nedeniyle açtığı iflas davası da devam ediyor. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davanın bir sonraki duruşması kasım ayı ortasında.

Ayakkabı sektörünün önemli markalarından İnci Deri’nin temeli 1917’te atılmıştı.