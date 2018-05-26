İnce’den askerlik için ‘yeni model’: Bedelli yok, askerlik iki aya inecek

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce askerlikle ilgili yeni bir model düşündüklerini belirterek, “Herkes iki ay askerlik yapar, geri kalan 10 ayı isteyen asgari ücretli, isteyen kamuda görevli asgari ücretli” dedi.

Tek Rumeli TV’den Semih Çalışkan’ın sorularını yanıtlayan Muharrem İnce bedelli askerlik konusunda da açıklamalarda bulundu.

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“Cumhurbaşkanı seçilirseniz bedelli askerlik gündeminizde olacak mı?” sorusuna, “Hayır şu an da yok, kızabilirler ama askerlikle ilgili yeni bir model ortaya koyacağız” yanıtını veren İnce, ardından yeni modelle ilgili şunları söyledi: “Herkes iki ay askerlik yapar, geri kalan 10 ayı isteyen asgari ücretli, isteyen kamuda görevli asgari ücretli, profesyonel orduya geçişin temelleri atılarak yeni bir model… Bu yeni modelle bedelli askerliğe de gerek kalmayacak zaten. Şu an da olduğu gibi bir model aklımdan geçmiyor. Askerliği toptan bir değiştirmek benim aklımdan geçiyor.”