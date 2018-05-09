‘İmza’da son gün: Doğu Perinçek de 100 bin imzayı geçti

Bağımsız cumhurbaşkanı adayı olabilmek için imza toplama işlemi bugün sona eriyor.

Aday olabilmek için dört isim başvurmuştu. Vatandaşlar 4 Mayıs’ta kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna giderek destekledikleri kişilerin aday olabilmesi için imza vermeye başlamıştı.

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100 bin imza ve fazlasını toplayan isimler 24 Haziran’da seçime girebilecek.

Hürriyet’in haberine göre saat 12.51 itibariyle mevcut imza durumlar şöyleydi:

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 247 bin 623

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: 161 bin 342

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: 97 bin 088

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz: 2 bin 545

Saatler sonra Sözcü’den Can Özçelik’e konuşan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan ise “Çalışmalarımız sürüyor, şu anda 110 bin imza toplanmış durumdadır” dedi.