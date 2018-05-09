‘İmza’da son gün: Doğu Perinçek de 100 bin imzayı geçti

Bağımsız cumhurbaşkanı adayı olabilmek için imza toplama işlemi bugün sona eriyor.
Aday olabilmek için dört isim başvurmuştu. Vatandaşlar 4 Mayıs’ta kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna giderek destekledikleri kişilerin aday olabilmesi için imza vermeye başlamıştı.
100 bin imza ve fazlasını toplayan isimler 24 Haziran’da seçime girebilecek.
Hürriyet’in haberine göre saat 12.51 itibariyle mevcut imza durumlar şöyleydi:
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 247 bin 623
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: 161 bin 342
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: 97 bin 088
Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz: 2 bin 545
Saatler sonra Sözcü’den Can Özçelik’e konuşan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan ise “Çalışmalarımız sürüyor, şu anda 110 bin imza toplanmış durumdadır” dedi.